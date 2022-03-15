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Глава Всемирного банка оценил влияние антироссийских санкций на мировой ВВП - РИА Новости, 15.03.2022
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Глава Всемирного банка оценил влияние антироссийских санкций на мировой ВВП
Глава Всемирного банка оценил влияние антироссийских санкций на мировой ВВП - РИА Новости, 15.03.2022
Глава Всемирного банка оценил влияние антироссийских санкций на мировой ВВП
Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс считает, что санкции против России окажут большее влияние на мировой ВВП, чем спецоперация РФ по демилитаризации... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T06:32
2022-03-15T06:44
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
всемирный банк
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс считает, что санкции против России окажут большее влияние на мировой ВВП, чем спецоперация РФ по демилитаризации Украины.Мэлпасс посчитал, что ситуация на Украине приведет к "немедленному влиянию в ближайшей перспективе" на мировую экономику.Глава Всемирного банка, однако, отметил, что другие страны смогут быстро восстановиться от прекращения поставок российских энергоресурсов и продуктов питания из РФ и Украины. В частности, по его мнению, сектор сельского хозяйства других стран может "приспособиться за год или около того".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, всемирный банк, украина, в мире
06:32 15.03.2022 (обновлено: 06:44 15.03.2022)
 
Глава Всемирного банка оценил влияние антироссийских санкций на мировой ВВП

Глава Всемирного банка Мэлпасс заявил, что антироссийские санкции влияют на мировой ВВП

© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Фото : World Bank Photo Collection
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс считает, что санкции против России окажут большее влияние на мировой ВВП, чем спецоперация РФ по демилитаризации Украины.
Мэлпасс посчитал, что ситуация на Украине приведет к "немедленному влиянию в ближайшей перспективе" на мировую экономику.
"Думаю, что даже большее воздействие на мировой ВВП имеют сами санкции против России", - заявил Мэлпасс на мероприятии, организованном газетой Washington Post.
Глава Всемирного банка, однако, отметил, что другие страны смогут быстро восстановиться от прекращения поставок российских энергоресурсов и продуктов питания из РФ и Украины. В частности, по его мнению, сектор сельского хозяйства других стран может "приспособиться за год или около того".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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В Китае заявили, что односторонние санкции только обострят противоречия
 
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