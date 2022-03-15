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Британия запретила экспорт предметов роскоши в Россию - РИА Новости, 15.03.2022
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Британия запретила экспорт предметов роскоши в Россию
Британия запретила экспорт предметов роскоши в Россию - РИА Новости, 15.03.2022
Британия запретила экспорт предметов роскоши в Россию
Великобритания запрещает экспорт предметов роскоши в Россию и вводит дополнительный 35-процентный тариф на импорт ряда товаров, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:33
2022-03-15T12:56
россия
великобритания
экономика
белоруссия
g7
санкции
санкции в отношении россии
в мире
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ЛОНДОН, 15 мар - РИА Новости. Великобритания запрещает экспорт предметов роскоши в Россию и вводит дополнительный 35-процентный тариф на импорт ряда товаров, говорится в сообщении британского правительства.Правительство Великобритании публикует первоначальный список товаров на сумму 900 миллионов фунтов стерлингов, включая водку, на которые теперь будет наложен дополнительный 35-процентный тариф в дополнение к действующим тарифам.Великобритания запретит экспорт предметов роскоши в Россию вместе с союзниками по G7."Правительство Великобритании сегодня объявило о запрете на экспорт в Россию предметов роскоши, а также о введении новых импортных тарифов на сотни ключевых товаров, которые представляют собой повышение на 35 процентных пунктов по сравнению с текущими ставками. Русская водка - один из знаковых продуктов, затронутых повышением тарифов, в то время как запрет на экспорт, скорее всего, затронет роскошные автомобили, элитную моду и произведения искусства", - отмечается в сообщении.Уточняется, что запрет на экспорт вступит в силу в ближайшее время, а отказ России в доступе к тарифному режиму наибольшего благоприятствования для ключевых импортных товаров и применение дополнительных тарифов ограничат российский экспорт в Британию.
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россия, великобритания, экономика, белоруссия, g7, санкции, санкции в отношении россии, в мире
12:33 15.03.2022 (обновлено: 12:56 15.03.2022)
 
Британия запретила экспорт предметов роскоши в Россию

Британия запретила экспорт предметов роскоши в Россию и ввела тариф на импорт ряда товаров

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЛОНДОН, 15 мар - РИА Новости. Великобритания запрещает экспорт предметов роскоши в Россию и вводит дополнительный 35-процентный тариф на импорт ряда товаров, говорится в сообщении британского правительства.
Правительство Великобритании публикует первоначальный список товаров на сумму 900 миллионов фунтов стерлингов, включая водку, на которые теперь будет наложен дополнительный 35-процентный тариф в дополнение к действующим тарифам.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
12:22
В Лондоне анонсировали "сотни" новых санкций против России
Великобритания запретит экспорт предметов роскоши в Россию вместе с союзниками по G7.
"Правительство Великобритании сегодня объявило о запрете на экспорт в Россию предметов роскоши, а также о введении новых импортных тарифов на сотни ключевых товаров, которые представляют собой повышение на 35 процентных пунктов по сравнению с текущими ставками. Русская водка - один из знаковых продуктов, затронутых повышением тарифов, в то время как запрет на экспорт, скорее всего, затронет роскошные автомобили, элитную моду и произведения искусства", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что запрет на экспорт вступит в силу в ближайшее время, а отказ России в доступе к тарифному режиму наибольшего благоприятствования для ключевых импортных товаров и применение дополнительных тарифов ограничат российский экспорт в Британию.
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
12:51
В Кремле прокомментировали антироссийские санкции со стороны Запада
 
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