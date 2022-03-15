https://ria.ru/20220315/roskosh-1778231826.html

Британия запретила экспорт предметов роскоши в Россию

Британия запретила экспорт предметов роскоши в Россию - РИА Новости, 15.03.2022

Британия запретила экспорт предметов роскоши в Россию

Великобритания запрещает экспорт предметов роскоши в Россию и вводит дополнительный 35-процентный тариф на импорт ряда товаров, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:33

2022-03-15T12:33

2022-03-15T12:56

россия

великобритания

экономика

белоруссия

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санкции

санкции в отношении россии

в мире

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ЛОНДОН, 15 мар - РИА Новости. Великобритания запрещает экспорт предметов роскоши в Россию и вводит дополнительный 35-процентный тариф на импорт ряда товаров, говорится в сообщении британского правительства.Правительство Великобритании публикует первоначальный список товаров на сумму 900 миллионов фунтов стерлингов, включая водку, на которые теперь будет наложен дополнительный 35-процентный тариф в дополнение к действующим тарифам.Великобритания запретит экспорт предметов роскоши в Россию вместе с союзниками по G7."Правительство Великобритании сегодня объявило о запрете на экспорт в Россию предметов роскоши, а также о введении новых импортных тарифов на сотни ключевых товаров, которые представляют собой повышение на 35 процентных пунктов по сравнению с текущими ставками. Русская водка - один из знаковых продуктов, затронутых повышением тарифов, в то время как запрет на экспорт, скорее всего, затронет роскошные автомобили, элитную моду и произведения искусства", - отмечается в сообщении.Уточняется, что запрет на экспорт вступит в силу в ближайшее время, а отказ России в доступе к тарифному режиму наибольшего благоприятствования для ключевых импортных товаров и применение дополнительных тарифов ограничат российский экспорт в Британию.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778228507.html

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778236645.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, великобритания, экономика, белоруссия, g7, санкции, санкции в отношении россии, в мире