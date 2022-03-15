https://ria.ru/20220315/rock-1778275660.html
Рок-фестиваль Fox Rock Fest перенесли на неопределенный срок
Рок-фестиваль Fox Rock Fest перенесли на неопределенный срок - РИА Новости, 15.03.2022
Рок-фестиваль Fox Rock Fest перенесли на неопределенный срок
Рок-фестиваль Fox Rock Fest не состоится в июне, его перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:53
2022-03-15T15:53
2022-03-15T15:53
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Рок-фестиваль Fox Rock Fest не состоится в июне, его перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте смотра. Приобретенные билеты будут действовать при проведении мероприятия. Их также можно вернуть. Подробная инструкция есть на сайте и социальных сетях Fox Rock Fest. Фестиваль впервые состоялся летом 2021 года в Липецке на Зеленом острове. В этом году он должен был пройти с 24 по 26 июня. Новые даты организаторы пока не объявили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка
Рок-фестиваль Fox Rock Fest перенесли на неопределенный срок
Рок-фестиваль Fox Rock Fest перенесли с конца июня на неопределенный срок