https://ria.ru/20220315/rock-1778275660.html

Рок-фестиваль Fox Rock Fest перенесли на неопределенный срок

Рок-фестиваль Fox Rock Fest перенесли на неопределенный срок - РИА Новости, 15.03.2022

Рок-фестиваль Fox Rock Fest перенесли на неопределенный срок

Рок-фестиваль Fox Rock Fest не состоится в июне, его перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:53

2022-03-15T15:53

2022-03-15T15:53

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Рок-фестиваль Fox Rock Fest не состоится в июне, его перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте смотра. Приобретенные билеты будут действовать при проведении мероприятия. Их также можно вернуть. Подробная инструкция есть на сайте и социальных сетях Fox Rock Fest. Фестиваль впервые состоялся летом 2021 года в Липецке на Зеленом острове. В этом году он должен был пройти с 24 по 26 июня. Новые даты организаторы пока не объявили.

https://ria.ru/20220314/nika-1778095454.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка