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Рок-фестиваль Fox Rock Fest перенесли на неопределенный срок - РИА Новости, 15.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220315/rock-1778275660.html
Рок-фестиваль Fox Rock Fest перенесли на неопределенный срок
Рок-фестиваль Fox Rock Fest перенесли на неопределенный срок - РИА Новости, 15.03.2022
Рок-фестиваль Fox Rock Fest перенесли на неопределенный срок
Рок-фестиваль Fox Rock Fest не состоится в июне, его перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:53
2022-03-15T15:53
культура
новости культуры
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Рок-фестиваль Fox Rock Fest не состоится в июне, его перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте смотра. Приобретенные билеты будут действовать при проведении мероприятия. Их также можно вернуть. Подробная инструкция есть на сайте и социальных сетях Fox Rock Fest. Фестиваль впервые состоялся летом 2021 года в Липецке на Зеленом острове. В этом году он должен был пройти с 24 по 26 июня. Новые даты организаторы пока не объявили.
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новости культуры, музыка
15:53 15.03.2022
 
Рок-фестиваль Fox Rock Fest перенесли на неопределенный срок

Рок-фестиваль Fox Rock Fest перенесли с конца июня на неопределенный срок

© Фото : Fox Rock FestЗрители на музыкальном фестивале Fox Rock Fest
Зрители на музыкальном фестивале Fox Rock Fest - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Фото : Fox Rock Fest
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Рок-фестиваль Fox Rock Fest не состоится в июне, его перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте смотра.
Приобретенные билеты будут действовать при проведении мероприятия. Их также можно вернуть. Подробная инструкция есть на сайте и социальных сетях Fox Rock Fest.
Фестиваль впервые состоялся летом 2021 года в Липецке на Зеленом острове.
В этом году он должен был пройти с 24 по 26 июня.
Новые даты организаторы пока не объявили.
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