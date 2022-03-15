https://ria.ru/20220315/reyting-1778215500.html

ЕС запретит европейским агентствам выставлять рейтинги России

ЕС запретит европейским агентствам выставлять рейтинги России - РИА Новости, 15.03.2022

ЕС запретит европейским агентствам выставлять рейтинги России

Евросоюз введёт новые ограничения против России, в число которых войдут меры в отношении определенных инвестиций и присвоения рейтингов, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:25

2022-03-15T11:25

2022-03-15T12:14

россия

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украина

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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Евросоюз введёт новые ограничения против России, в число которых войдут меры в отношении определенных инвестиций и присвоения рейтингов, говорится в сообщении Еврокомиссии.Вводится "запрет на присвоение рейтингов России и российским компаниям кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС", отмечается в сообщении. Новые ограничительные меры вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которое ожидается во вторник.После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял три новых пакета санкций против России. В настоящее время санкции затрагивают 862 человека и 53 организации. Речь идет о высшем руководстве России, крупных политиках и бизнесменах, военных и банкирах.Санкции предполагают замораживание активов и запрет на въезд на территорию ЕС. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778218860.html

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778207417.html

https://ria.ru/20220315/energoresursy-1778219853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, еврокомиссия, украина, донбасс