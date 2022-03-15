https://ria.ru/20220315/razgovor-1778175193.html

В графике Путина на понедельник нет разговора с Макроном, заявил Песков

В графике Путина на понедельник нет разговора с Макроном, заявил Песков - РИА Новости, 15.03.2022

В графике Путина на понедельник нет разговора с Макроном, заявил Песков

В графике президента РФ Владимира Путина на понедельник не было запланировано разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T00:14

2022-03-15T00:14

2022-03-15T00:14

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина на понедельник не было запланировано разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Макрон заявил, что в ближайшие часы намерен поговорить с Путиным."Сегодня (в понедельник) нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента РФ разговор с Макроном.

https://ria.ru/20220314/peregovory-1778157137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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