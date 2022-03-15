https://ria.ru/20220315/razgovor-1778175193.html
В графике Путина на понедельник нет разговора с Макроном, заявил Песков
В графике Путина на понедельник нет разговора с Макроном, заявил Песков - РИА Новости, 15.03.2022
В графике Путина на понедельник нет разговора с Макроном, заявил Песков
В графике президента РФ Владимира Путина на понедельник не было запланировано разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T00:14
2022-03-15T00:14
2022-03-15T00:14
россия
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина на понедельник не было запланировано разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Макрон заявил, что в ближайшие часы намерен поговорить с Путиным."Сегодня (в понедельник) нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента РФ разговор с Макроном.
https://ria.ru/20220314/peregovory-1778157137.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире
В графике Путина на понедельник нет разговора с Макроном, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: в графике Путина на сегодня нет разговора с Макроном