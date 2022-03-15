https://ria.ru/20220315/putin-1778252311.html
Встреча Владимира Путина и руководителя ФМБА Вероники Скворцовой
Встреча Владимира Путина и руководителя ФМБА Вероники Скворцовой - РИА Новости, 15.03.2022
Встреча Владимира Путина и руководителя ФМБА Вероники Скворцовой
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой, посвященную текущей ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:16
2022-03-15T14:16
2022-03-15T14:16
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой, посвященную текущей ситуации с коронавирусом.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Встреча Путина и Вероники Скворцовой, посвященная коронавирусу в России
LIVE: Встреча Путина и Вероники Скворцовой, посвященная коронавирусу в России
2022-03-15T14:16
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PT5M36S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, видео
Встреча Владимира Путина и руководителя ФМБА Вероники Скворцовой
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой, посвященную текущей ситуации с коронавирусом.
2022-03-15T14:16
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PT5M36S
Встреча Владимира Путина и руководителя ФМБА Вероники Скворцовой
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой, посвященную текущей ситуации с коронавирусом.