https://ria.ru/20220315/proekt-1778219110.html

В Вологодской области расширяют географию проекта "Вологодский гектар"

В Вологодской области расширяют географию проекта "Вологодский гектар" - РИА Новости, 15.03.2022

В Вологодской области расширяют географию проекта "Вологодский гектар"

Ещё два района Вологодской области с 1 апреля предоставят землю для сельскохозяйственного производства в рамках проекта "Вологодский гектар", сообщил... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:41

2022-03-15T11:41

2022-03-15T11:41

вологодская область

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ВОЛОГДА, 15 мар – РИА Новости. Ещё два района Вологодской области с 1 апреля предоставят землю для сельскохозяйственного производства в рамках проекта "Вологодский гектар", сообщил замгубернатора области Эдуард Зайнак."В настоящий момент идет оцифровка контуров земельных участков в Белозерском и Тарногском районах для цифровой системы "Гектар35", где любой житель России может оставить заявку на участок земли. Таким образом, с 1 апреля уже в восьми районах области можно выбрать участок для ведения личного подсобного хозяйства, фермерского или более крупного производства", - сказал Зайнак на оперативном совещании в правительстве области.По его словам, главная цель проекта – максимально вовлечь в сельскохозяйственное производство пустующие земли на территории Вологодской области. За два года действия проекта 220 человек бесплатно получили более 2 тысяч гектаров земли в собственность. Собственниками земельных участков стали жители не только Вологодской области, но и Ленинградской, Мурманской, Ярославской, Ростовской, Новосибирской, Московской, Омской областей, Камчатки, Татарстана, Алтайского и Краснодарского краев, Москвы и Санкт-Петербурга.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60