В Вологодской области расширяют географию проекта "Вологодский гектар"
Внесение удобрений во время полевых работ
ВОЛОГДА, 15 мар – РИА Новости. Ещё два района Вологодской области с 1 апреля предоставят землю для сельскохозяйственного производства в рамках проекта "Вологодский гектар", сообщил замгубернатора области Эдуард Зайнак.
"В настоящий момент идет оцифровка контуров земельных участков в Белозерском и Тарногском районах для цифровой системы "Гектар35", где любой житель России может оставить заявку на участок земли. Таким образом, с 1 апреля уже в восьми районах области можно выбрать участок для ведения личного подсобного хозяйства, фермерского или более крупного производства", - сказал Зайнак на оперативном совещании в правительстве области.
По его словам, главная цель проекта – максимально вовлечь в сельскохозяйственное производство пустующие земли на территории Вологодской области. За два года действия проекта 220 человек бесплатно получили более 2 тысяч гектаров земли в собственность. Собственниками земельных участков стали жители не только Вологодской области, но и Ленинградской, Мурманской, Ярославской, Ростовской, Новосибирской, Московской, Омской областей, Камчатки, Татарстана, Алтайского и Краснодарского краев, Москвы и Санкт-Петербурга.