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В Вологодской области расширяют географию проекта "Вологодский гектар" - РИА Новости, 15.03.2022
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В Вологодской области расширяют географию проекта "Вологодский гектар"
В Вологодской области расширяют географию проекта "Вологодский гектар" - РИА Новости, 15.03.2022
В Вологодской области расширяют географию проекта "Вологодский гектар"
Ещё два района Вологодской области с 1 апреля предоставят землю для сельскохозяйственного производства в рамках проекта "Вологодский гектар", сообщил... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:41
2022-03-15T11:41
вологодская область
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ВОЛОГДА, 15 мар – РИА Новости. Ещё два района Вологодской области с 1 апреля предоставят землю для сельскохозяйственного производства в рамках проекта "Вологодский гектар", сообщил замгубернатора области Эдуард Зайнак."В настоящий момент идет оцифровка контуров земельных участков в Белозерском и Тарногском районах для цифровой системы "Гектар35", где любой житель России может оставить заявку на участок земли. Таким образом, с 1 апреля уже в восьми районах области можно выбрать участок для ведения личного подсобного хозяйства, фермерского или более крупного производства", - сказал Зайнак на оперативном совещании в правительстве области.По его словам, главная цель проекта – максимально вовлечь в сельскохозяйственное производство пустующие земли на территории Вологодской области. За два года действия проекта 220 человек бесплатно получили более 2 тысяч гектаров земли в собственность. Собственниками земельных участков стали жители не только Вологодской области, но и Ленинградской, Мурманской, Ярославской, Ростовской, Новосибирской, Московской, Омской областей, Камчатки, Татарстана, Алтайского и Краснодарского краев, Москвы и Санкт-Петербурга.
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11:41 15.03.2022
 

В Вологодской области расширяют географию проекта "Вологодский гектар"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВнесение удобрений во время полевых работ
Внесение удобрений во время полевых работ - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Внесение удобрений во время полевых работ
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 15 мар – РИА Новости. Ещё два района Вологодской области с 1 апреля предоставят землю для сельскохозяйственного производства в рамках проекта "Вологодский гектар", сообщил замгубернатора области Эдуард Зайнак.
"В настоящий момент идет оцифровка контуров земельных участков в Белозерском и Тарногском районах для цифровой системы "Гектар35", где любой житель России может оставить заявку на участок земли. Таким образом, с 1 апреля уже в восьми районах области можно выбрать участок для ведения личного подсобного хозяйства, фермерского или более крупного производства", - сказал Зайнак на оперативном совещании в правительстве области.
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11 марта, 14:42Вологодская область
Вологодские власти разработали меры поддержки бизнеса
По его словам, главная цель проекта – максимально вовлечь в сельскохозяйственное производство пустующие земли на территории Вологодской области. За два года действия проекта 220 человек бесплатно получили более 2 тысяч гектаров земли в собственность. Собственниками земельных участков стали жители не только Вологодской области, но и Ленинградской, Мурманской, Ярославской, Ростовской, Новосибирской, Московской, Омской областей, Камчатки, Татарстана, Алтайского и Краснодарского краев, Москвы и Санкт-Петербурга.
 
Вологодская область
 
 
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