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Пьяная жительница Кирова сожгла дом с тремя собутыльниками

Пьяная жительница Кирова сожгла дом с тремя собутыльниками - РИА Новости, 15.03.2022

Пьяная жительница Кирова сожгла дом с тремя собутыльниками

Жительница Кирова обвиняется в убийстве трех человек, которые погибли во время устроенного ею пожара, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:07

2022-03-15T12:07

2022-03-15T12:07

происшествия

жилье

киров

россия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Жительница Кирова обвиняется в убийстве трех человек, которые погибли во время устроенного ею пожара, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.В доме на улице Лесная в Кирове 13 марта произошел пожар, в результате которого погибли трое."По версии следствия, в тот день компания из четырех человек распивала спиртные напитки в доме. В ходе употребления алкоголя между 40-летней женщиной и одним из мужчин произошла ссора. Обвиняемая обнаружила тряпки в пристрое дома и подожгла их. Убедившись, что огонь разгорелся достаточно и выход находящихся в доме лиц невозможен, она скрылась с места преступления. 47-летний и 52-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). "Женщина задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлено обвинение", - отмечается в сообщении.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, жилье, киров, россия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)