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Пьяная жительница Кирова сожгла дом с тремя собутыльниками - РИА Новости, 15.03.2022
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Пьяная жительница Кирова сожгла дом с тремя собутыльниками
Пьяная жительница Кирова сожгла дом с тремя собутыльниками - РИА Новости, 15.03.2022
Пьяная жительница Кирова сожгла дом с тремя собутыльниками
Жительница Кирова обвиняется в убийстве трех человек, которые погибли во время устроенного ею пожара, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:07
2022-03-15T12:07
происшествия
жилье
киров
россия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Жительница Кирова обвиняется в убийстве трех человек, которые погибли во время устроенного ею пожара, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.В доме на улице Лесная в Кирове 13 марта произошел пожар, в результате которого погибли трое."По версии следствия, в тот день компания из четырех человек распивала спиртные напитки в доме. В ходе употребления алкоголя между 40-летней женщиной и одним из мужчин произошла ссора. Обвиняемая обнаружила тряпки в пристрое дома и подожгла их. Убедившись, что огонь разгорелся достаточно и выход находящихся в доме лиц невозможен, она скрылась с места преступления. 47-летний и 52-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). "Женщина задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлено обвинение", - отмечается в сообщении.
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происшествия, жилье, киров, россия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)
12:07 15.03.2022
 
Пьяная жительница Кирова сожгла дом с тремя собутыльниками

Жительницу Кирова обвинили в убийстве трех человек, сгоревших в устроенном ей пожаре

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Жительница Кирова обвиняется в убийстве трех человек, которые погибли во время устроенного ею пожара, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
В доме на улице Лесная в Кирове 13 марта произошел пожар, в результате которого погибли трое.
"По версии следствия, в тот день компания из четырех человек распивала спиртные напитки в доме. В ходе употребления алкоголя между 40-летней женщиной и одним из мужчин произошла ссора. Обвиняемая обнаружила тряпки в пристрое дома и подожгла их. Убедившись, что огонь разгорелся достаточно и выход находящихся в доме лиц невозможен, она скрылась с места преступления. 47-летний и 52-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). "Женщина задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлено обвинение", - отмечается в сообщении.
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