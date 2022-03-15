https://ria.ru/20220315/potrebiteli-1778041609.html

Всемирный день прав потребителя

Всемирный день прав потребителя - РИА Новости, 15.03.2022

Всемирный день прав потребителя

Всемирный день прав потребителя (World Consumer Rights Day) ежегодно отмечается во всем мире 15 марта и проводится под эгидой Организации Объединенных Наций... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T02:34

2022-03-15T02:34

2022-03-15T02:34

справки

потребители

союз потребителей

генеральная ассамблея оон

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

всемирный день защиты прав потребителей

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Всемирный день прав потребителя (World Consumer Rights Day) ежегодно отмечается во всем мире 15 марта и проводится под эгидой Организации Объединенных Наций. Впервые дата отмечалась в 1983 году. В этот день в 1962 году состоялось историческое выступление в конгрессе США 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди, в котором он впервые дал определение понятию "потребитель" и выделил четыре неотъемлемых его права: право на информацию; право на безопасность товаров и услуг; право на выбор товаров и услуг на конкурентной основе; право быть выслушанным.Созданное в 1960 году независимое неполитическое некоммерческое объединение потребителей всего мира – Международная организация союзов потребителей (Consumer International, CI), впоследствии в 1985 году дополнила Кодекс потребителя еще четырьмя постулатами: право на возмещение ущерба, право на потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружающую среду. 9 апреля 1985 года Генассамблея ООН приняла Руководящие принципы для защиты интересов потребителей.С принятием этих принципов потребительские права получили международное признание и законность. В них предусмотрены положения, которыми должны руководствоваться правительства при определении политики и разработке законодательства в области защиты интересов потребителей. Принятие резолюции ООН способствовало развитию международного сотрудничества в этой области.В 1989 году в СССР была создана Всесоюзная федерация потребительских обществ, куда вошли антимонопольный комитет, Госстандарт, санэпиднадзор, общества потребителей, кредитные союзы и т.п. С их помощью множество людей сумели отстоять свои интересы в сложных ситуациях, нередко возникающих по обе стороны прилавка и в сфере услуг.Основным защитником прав потребителей в России является Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ), созданный в декабре 1990 года. В настоящее время СПРФ объединяет свыше 100 республиканских, краевых, областных, городских и районных общественных объединений – большинство всех реально работающих в России организаций по защите прав потребителей.Россия впервые отметила Всемирный день прав потребителя в 1992 году, когда был принят закон РФ "О защите прав потребителей", законодательно закрепивший потребительские права граждан, а также права и обязанности организаций, торгующих или оказывающих услуги системы защиты прав потребителей. Более широко этот праздник отмечался во всех регионах в 1994 году, но официально начало ему положено в 1996 году с момента вступления Российской Федерации в Международную организацию потребителей Consumer International. Целью мероприятий Всемирного дня прав потребителей является привлечение внимания общественности к проблемам в данной сфере, повышение потребительской грамотности, информирования граждан о важнейших механизмах государственной и общественной защиты потребительских прав. По сложившейся традиции Consumer International каждый год определяет тематику Всемирного дня защиты прав потребителей.В 2022 году темой Всемирного дня защиты потребителей стала "Справедливые цифровые финансовые услуги" (Fair Digital Finance).Пандемия COVID-19 усилила тенденцию, связанную с развитием цифровых услуг, поэтому безусловным преимуществом такого развития является прозрачность и скорость оказания в том числе и финансовых услуг. Ожидается, что к 2024 году число потребителей цифровых банковских услуг превысит 3,6 миллиарда человек (Juniper Research, 2020). В 2020 году Россия вошла в топ-5 стран по отказу от наличных, а пандемия ускорила изменения в индустрии платежей, которые обычно занимают около 10 лет.Банкоматы, платежные банковские и небанковские терминалы, мобильный банк, интернет-банк, электронные деньги – все эти новые и удобные финансовые инструменты, не только создают комфортную пользовательскую среду, но и новые риски, которые нужно учитывать.В аспекте перехода на дистанционные каналы обслуживания, оказалось очевидным, что скорость развития мошеннических систем в банковской сфере существенно превышает скорость построения защиты от противозаконных действий. Помимо этого, финансовые организации зачастую не разъясняют клиентам как эффективно и безопасно пользоваться услугами. В результате доверчивые и пожилые клиенты становятся основными объектами интереса для мошенников. Как показывает анализ обращений на нарушения прав потребителей при оказании финансовых услуг, поступивших в территориальные органы Роспотребнадзора, их структура и содержание на протяжении последних лет практически не меняется. Наиболее актуальными проблемами по-прежнему остаются недобросовестные практики, посягающие на следующие права потребителя: на свободный выбор (навязывание дополнительных услуг без согласия потребителя, отказ в предоставлении финансовых услуг, блокировка банковских карт и т.п.); на безопасность услуги (хищение денежных средств со счета потребителя, взыскание задолженности).Согласно исследованию компании Visa, абсолютное большинство россиян хотя бы раз сталкивались с финансовым мошенничеством.По результатам исследования, 85% опрошенных россиян получали звонки или сообщения от мошенников, попадали на поддельные сайты или иным образом контактировали со злоумышленниками. 8% стали жертвами обманных схем и потеряли деньги, при этом каждый седьмой пострадавший не может объяснить, как данные их банковской карты стали известны посторонним.Чаще всего (22%) жертвами обмана россияне становятся при попытке оплатить товары или услуги на поддельных сайтах. Другим распространенным способом мошенничества являются обращения от якобы знакомого человека в мессенджерах и соцсетях с просьбой одолжить деньги (в среднем 12%).Согласно результатам исследования Visa, только 0,2% опрошенных россиян знают, какую информацию по банковской карте и кому можно предоставлять, а также как отличить безопасный веб-сайт для оплаты в Интернете. Подавляющее большинство респондентов владеют информацией лишь частично, что делает их уязвимыми перед мошенниками и использованием приемов социальной инженерии.С отдельными правилами безопасности знакомы 90% опрошенных: совершать оплату только на официальных сайтах, не записывать ПИН-код от карты, не сообщать третьим лицам данные своей карты. Хуже осведомлены об этом молодые люди в возрасте до 25 лет. Наименее защищенными от мошеннических схем оказались те, кто еще не сталкивался со злоумышленниками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, потребители, союз потребителей, генеральная ассамблея оон, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), всемирный день защиты прав потребителей