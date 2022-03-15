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Болгария подготовила план на случай остановки поставок газа из России - РИА Новости, 15.03.2022
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Болгария подготовила план на случай остановки поставок газа из России
Болгария подготовила план на случай остановки поставок газа из России - РИА Новости, 15.03.2022
Болгария подготовила план на случай остановки поставок газа из России
Болгария подготовила план действий на случай полной приостановки поставок природного газа и нефти из России, заявил министр финансов страны Асен Василев. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:22
2022-03-15T13:22
в мире
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цены на нефть
россия
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болгария
нефть
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Болгария подготовила план действий на случай полной приостановки поставок природного газа и нефти из России, заявил министр финансов страны Асен Василев."У Болгарии есть готовый план действий на случай полной приостановки поставок российского природного газа и нефти", - говорится в сообщении Болгарского национального радио (БНР), которое ссылается на Василева.Глава Минфина сообщил о подготовленности властей к возможным изменениям в ходе встречи представителей бизнеса с правительством.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия была и остается надежным гарантом мировой энергетической безопасности и дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. США ввели запрет на импорт нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля из РФ. Параллельно с этим стоимость топлива там начала расти.В ЕС же считают, что Союз не сможет отказаться от нефти из РФ так же легко, как США.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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в мире, экономика, цены на нефть, россия, украина, болгария, нефть, природный газ, евросоюз
13:22 15.03.2022
 
Болгария подготовила план на случай остановки поставок газа из России

Болгария подготовила план на случай полной остановки поставок газа и нефти из России

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Болгарии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Болгария подготовила план действий на случай полной приостановки поставок природного газа и нефти из России, заявил министр финансов страны Асен Василев.
Болгарии есть готовый план действий на случай полной приостановки поставок российского природного газа и нефти", - говорится в сообщении Болгарского национального радио (БНР), которое ссылается на Василева.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия была и остается надежным гарантом мировой энергетической безопасности и дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. США ввели запрет на импорт нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля из РФ. Параллельно с этим стоимость топлива там начала расти.
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