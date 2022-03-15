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ВС вступился за женщину, обвиняемую в незаконном получении детского пособия - РИА Новости, 15.03.2022
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ВС вступился за женщину, обвиняемую в незаконном получении детского пособия
ВС вступился за женщину, обвиняемую в незаконном получении детского пособия - РИА Новости, 15.03.2022
ВС вступился за женщину, обвиняемую в незаконном получении детского пособия
Верховный суд РФ вступился за молодую мать, которую 2,5 года незаконно обвиняли в неправомерном получении пособия на ребенка, сказано в определении судебной... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:21
2022-03-15T15:21
россия
верховный суд рф
общество
ухта
республика коми
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ вступился за молодую мать, которую 2,5 года незаконно обвиняли в неправомерном получении пособия на ребенка, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам.Согласно материалам дела, истица работала бухгалтером на станции переливания крови в Ухте. Она родила ребенка и ушла в декретный отпуск, но через некоторое время вышла работать на неполную ставку, а позднее взяла еще полставки экономиста, работая дистанционно. При этом она продолжала получать пособие по уходу за ребенком.Следствие посчитало это незаконным и обвинило ее по части 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат). Следствие и судебные разбирательства длились более 2,5 лет и закончились оправданием и признанием права на реабилитацию за необоснованное уголовное преследование.Женщина подала иск о компенсации и суд присудил ей 500 тысяч рублей, однако апелляция снизила сумму компенсации в 10 раз. Суд указал, что казна предназначена не только для возмещения вреда, но и для других социальных программ, поддержки льготников, поэтому важно не допустить неосновательного обогащения потерпевшего.С такой трактовкой не согласился ВС РФ.Суд указал, что столь длительное расследование "не могло не породить у истца недоверия, страха, ощущения унижения и несправедливости, которые оказали негативное влияние на эмоциональную сферу человека и его самочувствие". Она вынуждена была ходить на допросы и следственные действия, доказывать свою невиновность, "поэтому находилась в психотравмирующей ситуации, испытывая беспокойство и волнение, воспитывая при этом малолетних детей". Помимо этого следствие известило ее работодателя об уголовном преследовании и ей пришлось сменить место работы.ВС РФ отменил решение о снижении суммы компенсации и направил его на пересмотр, призвав "учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинён вред"."В противном случае присуждение чрезвычайно малой, незначительной денежной суммы означало бы игнорирование требований закона и приводило бы к отрицательному результату, создавая у потерпевшего впечатление пренебрежительного отношения к его правам", - отметил ВС РФ.
https://ria.ru/20220314/sud-1778029396.html
https://ria.ru/20211224/shtraf-1765384709.html
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россия, верховный суд рф, общество, ухта, республика коми
15:21 15.03.2022
 
ВС вступился за женщину, обвиняемую в незаконном получении детского пособия

Верховный суд вступился за женщину, обвиняемую в незаконном получении пособия на ребенка

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Верховный суд РФ
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ вступился за молодую мать, которую 2,5 года незаконно обвиняли в неправомерном получении пособия на ребенка, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам.
Согласно материалам дела, истица работала бухгалтером на станции переливания крови в Ухте. Она родила ребенка и ушла в декретный отпуск, но через некоторое время вышла работать на неполную ставку, а позднее взяла еще полставки экономиста, работая дистанционно. При этом она продолжала получать пособие по уходу за ребенком.
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Следствие посчитало это незаконным и обвинило ее по части 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат). Следствие и судебные разбирательства длились более 2,5 лет и закончились оправданием и признанием права на реабилитацию за необоснованное уголовное преследование.
Женщина подала иск о компенсации и суд присудил ей 500 тысяч рублей, однако апелляция снизила сумму компенсации в 10 раз. Суд указал, что казна предназначена не только для возмещения вреда, но и для других социальных программ, поддержки льготников, поэтому важно не допустить неосновательного обогащения потерпевшего.
С такой трактовкой не согласился ВС РФ.
Суд указал, что столь длительное расследование "не могло не породить у истца недоверия, страха, ощущения унижения и несправедливости, которые оказали негативное влияние на эмоциональную сферу человека и его самочувствие". Она вынуждена была ходить на допросы и следственные действия, доказывать свою невиновность, "поэтому находилась в психотравмирующей ситуации, испытывая беспокойство и волнение, воспитывая при этом малолетних детей". Помимо этого следствие известило ее работодателя об уголовном преследовании и ей пришлось сменить место работы.
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ВС РФ отменил решение о снижении суммы компенсации и направил его на пересмотр, призвав "учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинён вред".
"В противном случае присуждение чрезвычайно малой, незначительной денежной суммы означало бы игнорирование требований закона и приводило бы к отрицательному результату, создавая у потерпевшего впечатление пренебрежительного отношения к его правам", - отметил ВС РФ.
 
РоссияВерховный суд РФОбществоУхтаРеспублика Коми
 
 
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