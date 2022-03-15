https://ria.ru/20220315/posobie-1778275169.html

ВС вступился за женщину, обвиняемую в незаконном получении детского пособия

ВС вступился за женщину, обвиняемую в незаконном получении детского пособия - РИА Новости, 15.03.2022

ВС вступился за женщину, обвиняемую в незаконном получении детского пособия

Верховный суд РФ вступился за молодую мать, которую 2,5 года незаконно обвиняли в неправомерном получении пособия на ребенка, сказано в определении судебной... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:21

2022-03-15T15:21

2022-03-15T15:21

россия

верховный суд рф

общество

ухта

республика коми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50025/62/500256257_0:6:3000:1694_1920x0_80_0_0_3e4ba31e28bfda0ec7be7776afdbcc48.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ вступился за молодую мать, которую 2,5 года незаконно обвиняли в неправомерном получении пособия на ребенка, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам.Согласно материалам дела, истица работала бухгалтером на станции переливания крови в Ухте. Она родила ребенка и ушла в декретный отпуск, но через некоторое время вышла работать на неполную ставку, а позднее взяла еще полставки экономиста, работая дистанционно. При этом она продолжала получать пособие по уходу за ребенком.Следствие посчитало это незаконным и обвинило ее по части 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат). Следствие и судебные разбирательства длились более 2,5 лет и закончились оправданием и признанием права на реабилитацию за необоснованное уголовное преследование.Женщина подала иск о компенсации и суд присудил ей 500 тысяч рублей, однако апелляция снизила сумму компенсации в 10 раз. Суд указал, что казна предназначена не только для возмещения вреда, но и для других социальных программ, поддержки льготников, поэтому важно не допустить неосновательного обогащения потерпевшего.С такой трактовкой не согласился ВС РФ.Суд указал, что столь длительное расследование "не могло не породить у истца недоверия, страха, ощущения унижения и несправедливости, которые оказали негативное влияние на эмоциональную сферу человека и его самочувствие". Она вынуждена была ходить на допросы и следственные действия, доказывать свою невиновность, "поэтому находилась в психотравмирующей ситуации, испытывая беспокойство и волнение, воспитывая при этом малолетних детей". Помимо этого следствие известило ее работодателя об уголовном преследовании и ей пришлось сменить место работы.ВС РФ отменил решение о снижении суммы компенсации и направил его на пересмотр, призвав "учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинён вред"."В противном случае присуждение чрезвычайно малой, незначительной денежной суммы означало бы игнорирование требований закона и приводило бы к отрицательному результату, создавая у потерпевшего впечатление пренебрежительного отношения к его правам", - отметил ВС РФ.

https://ria.ru/20220314/sud-1778029396.html

https://ria.ru/20211224/shtraf-1765384709.html

россия

ухта

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, верховный суд рф, общество, ухта, республика коми