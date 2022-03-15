Рейтинг@Mail.ru
В Минфине предупредили о росте экспортной пошлины на нефть - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/poshlina-1778264052.html
В Минфине предупредили о росте экспортной пошлины на нефть
В Минфине предупредили о росте экспортной пошлины на нефть - РИА Новости, 15.03.2022
В Минфине предупредили о росте экспортной пошлины на нефть
Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 февраля по 14 марта составила 95,6 доллара за баррель после 91,7 доллара за баррель месяцем ранее; пошлина на... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:36
2022-03-15T14:36
экономика
цены на нефть
россия
urals
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771736272_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_27ec760198ec837d256d38fef4388915.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 февраля по 14 марта составила 95,6 доллара за баррель после 91,7 доллара за баррель месяцем ранее; пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля вырастет на 2,9 доллара - до 61,2 доллара за тонну, следует из материалов на сайте Минфина РФ."Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 февраля 2022 года по 14 марта 2022 года составила 95,59575 доллара за баррель, или 697,8 доллара за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2022 года повысится на 2,9 доллара и составит 61,2 доллара за тонну", - говорится в сообщении министерства.В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 58,3 доллара за тонну.Пошлина на светлые нефтепродукты и масла вырастет до 18,3 доллара с 17,4 доллара за тонну, на темные - до 61,2 доллара с 58,3 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет до 18,3 доллара за тонну с 17,4 доллара, а прямогонного (нафты) - до 33,6 доллара с 32 долларов за тонну.Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 апреля увеличится до 89 долларов с 50,8 доллара месяцем ранее, на чистые фракции СУГ – до 80,1 доллара с 45,7 доллара, на кокс - до 3,9 доллара с 3,7 доллара за тонну.
https://ria.ru/20220313/bayden-1777932864.html
https://ria.ru/20220315/energoresursy-1778219853.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771736272_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_c3046d5645e283738b4142685738afaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, urals
14:36 15.03.2022
 
В Минфине предупредили о росте экспортной пошлины на нефть

Минфин заявил, что пошлина на экспорт нефти с 1 апреля вырастет до 61,2 доллара за тонну

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 февраля по 14 марта составила 95,6 доллара за баррель после 91,7 доллара за баррель месяцем ранее; пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля вырастет на 2,9 доллара - до 61,2 доллара за тонну, следует из материалов на сайте Минфина РФ.
"Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 февраля 2022 года по 14 марта 2022 года составила 95,59575 доллара за баррель, или 697,8 доллара за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2022 года повысится на 2,9 доллара и составит 61,2 доллара за тонну", - говорится в сообщении министерства.
Автозаправочная станция в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 15:25
Американские водители нашли виновного в росте цен на бензин
В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 58,3 доллара за тонну.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла вырастет до 18,3 доллара с 17,4 доллара за тонну, на темные - до 61,2 доллара с 58,3 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет до 18,3 доллара за тонну с 17,4 доллара, а прямогонного (нафты) - до 33,6 доллара с 32 долларов за тонну.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 апреля увеличится до 89 долларов с 50,8 доллара месяцем ранее, на чистые фракции СУГ – до 80,1 доллара с 45,7 доллара, на кокс - до 3,9 доллара с 3,7 доллара за тонну.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
11:44
В Германии испугались последствий резкого отказа от российской нефти и газа
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияUrals
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала