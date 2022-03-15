https://ria.ru/20220315/poshlina-1778264052.html

В Минфине предупредили о росте экспортной пошлины на нефть

В Минфине предупредили о росте экспортной пошлины на нефть - РИА Новости, 15.03.2022

В Минфине предупредили о росте экспортной пошлины на нефть

Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 февраля по 14 марта составила 95,6 доллара за баррель после 91,7 доллара за баррель месяцем ранее; пошлина на... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:36

2022-03-15T14:36

2022-03-15T14:36

экономика

цены на нефть

россия

urals

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 февраля по 14 марта составила 95,6 доллара за баррель после 91,7 доллара за баррель месяцем ранее; пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля вырастет на 2,9 доллара - до 61,2 доллара за тонну, следует из материалов на сайте Минфина РФ."Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 февраля 2022 года по 14 марта 2022 года составила 95,59575 доллара за баррель, или 697,8 доллара за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2022 года повысится на 2,9 доллара и составит 61,2 доллара за тонну", - говорится в сообщении министерства.В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 58,3 доллара за тонну.Пошлина на светлые нефтепродукты и масла вырастет до 18,3 доллара с 17,4 доллара за тонну, на темные - до 61,2 доллара с 58,3 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет до 18,3 доллара за тонну с 17,4 доллара, а прямогонного (нафты) - до 33,6 доллара с 32 долларов за тонну.Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 апреля увеличится до 89 долларов с 50,8 доллара месяцем ранее, на чистые фракции СУГ – до 80,1 доллара с 45,7 доллара, на кокс - до 3,9 доллара с 3,7 доллара за тонну.

https://ria.ru/20220313/bayden-1777932864.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, цены на нефть, россия, urals