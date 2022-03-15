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Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения
Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения - РИА Новости, 15.03.2022
Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения
Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении режима военного положения на Украине еще на 30 дней, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T00:16
2022-03-15T00:16
2022-03-15T00:17
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украина
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении режима военного положения на Украине еще на 30 дней, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на документ.Отмечается, что режим военного положения будет продлен с 26 марта.Зеленский 24 февраля заявил, что на всей территории страны вводится военное положение.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/zelenskiy-1778159781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
00:16 15.03.2022 (обновлено: 00:17 15.03.2022)
Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения
Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения на 30 дней