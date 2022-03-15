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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 15.03.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 15.03.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная погода без осадков с температурой воздуха до плюс 2 градусов ожидается в Москве во вторник, атмосферное давление намного превысит норму, сообщил РИА... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T07:53
2022-03-15T07:53
общество
москва
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Облачная погода без осадков с температурой воздуха до плюс 2 градусов ожидается в Москве во вторник, атмосферное давление намного превысит норму, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве ожидается облачная погода без осадков, утром и вечером местами гололедица. Температура в столице ноль - плюс 2, по области - от минус 2 до плюс 3",- сообщил Леус.По его словам, в столице будет дуть северо-восточный ветер, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что намного выше нормы, отметил синоптик.
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общество, москва
07:53 15.03.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Леус пообещал москвичам во вторник облачную погоду и до плюс двух градусов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Облачная погода без осадков с температурой воздуха до плюс 2 градусов ожидается в Москве во вторник, атмосферное давление намного превысит норму, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в Москве ожидается облачная погода без осадков, утром и вечером местами гололедица. Температура в столице ноль - плюс 2, по области - от минус 2 до плюс 3",- сообщил Леус.
Люди на станции Лермонтовский проспект Московского метрополитена. 15 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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По его словам, в столице будет дуть северо-восточный ветер, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что намного выше нормы, отметил синоптик.
 
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