https://ria.ru/20220315/pogoda-1778186204.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 15.03.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Облачная погода без осадков с температурой воздуха до плюс 2 градусов ожидается в Москве во вторник, атмосферное давление намного превысит норму, сообщил РИА... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T07:53

2022-03-15T07:53

2022-03-15T07:53

общество

москва

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Облачная погода без осадков с температурой воздуха до плюс 2 градусов ожидается в Москве во вторник, атмосферное давление намного превысит норму, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве ожидается облачная погода без осадков, утром и вечером местами гололедица. Температура в столице ноль - плюс 2, по области - от минус 2 до плюс 3",- сообщил Леус.По его словам, в столице будет дуть северо-восточный ветер, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что намного выше нормы, отметил синоптик.

https://ria.ru/20220315/rezhim-1778174724.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва