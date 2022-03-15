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Липецкие власти разработали меры по стабилизации экономики региона
Липецкие власти разработали меры по стабилизации экономики региона - РИА Новости, 15.03.2022
Липецкие власти разработали меры по стабилизации экономики региона
Власти Липецкой области разработали меры по стабилизации экономики региона, в числе которых - отсрочка по уплате налогов предприятиям, стимулирование и льготное РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:25
2022-03-15T17:25
2022-03-15T17:25
липецкая область
игорь артамонов
налоги
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ЛИПЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области разработали меры по стабилизации экономики региона, в числе которых - отсрочка по уплате налогов предприятиям, стимулирование и льготное кредитование, локализация производств строительных материалов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, отсрочкой по уплате региональных налогов смогут воспользоваться предприятия, оказавшиеся в сложной экономической ситуации."Речь идет о докапитализации промышленных предприятий и малого бизнеса, наиболее пострадавших от санкционного давления. Предварительно до двух миллиардов рублей готовы выделить на эти цели", – сказал Артамонов.Он отметил, что разрабатывается программа стимулирования развития личных подсобных хозяйств. В частности, субсидирование процентной ставки по льготным кредитам, выданным сельскохозяйственным кооперативам на закупку сельхозсырья и продукции в личных подсобных хозяйствах и у фермеров.Прорабатывается вопрос о локализации на территории региона части производств строительных материалов. Ведутся переговоры с крупнейшими предприятиями страны о поставках стройматериалов для нужд области. Идет поиск отечественных аналогов. Пересматривается экспортная политика региона."Переориентируемся в экспорте. Ищем новые рынки сбыта и поставок в странах Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки", – сообщил Артамонов.Он добавил, что многое будет зависеть от того, как регион перестроит логистические цепочки, на каком уровне стабилизируется курс рубля и когда начнутся поставки с других рынков.
https://ria.ru/20220303/shtab-1776277401.html
https://ria.ru/20220210/proizvodstvo-1772119425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, налоги
ЛИПЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области разработали меры по стабилизации экономики региона, в числе которых - отсрочка по уплате налогов предприятиям, стимулирование и льготное кредитование, локализация производств строительных материалов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, отсрочкой по уплате региональных налогов смогут воспользоваться предприятия, оказавшиеся в сложной экономической ситуации.
"Речь идет о докапитализации промышленных предприятий и малого бизнеса, наиболее пострадавших от санкционного давления. Предварительно до двух миллиардов рублей готовы выделить на эти цели", – сказал Артамонов.
Он отметил, что разрабатывается программа стимулирования развития личных подсобных хозяйств. В частности, субсидирование процентной ставки по льготным кредитам, выданным сельскохозяйственным кооперативам на закупку сельхозсырья и продукции в личных подсобных хозяйствах и у фермеров.
Прорабатывается вопрос о локализации на территории региона части производств строительных материалов. Ведутся переговоры с крупнейшими предприятиями страны о поставках стройматериалов для нужд области. Идет поиск отечественных аналогов. Пересматривается экспортная политика региона.
"Переориентируемся в экспорте. Ищем новые рынки сбыта и поставок в странах Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки", – сообщил Артамонов.
Он добавил, что многое будет зависеть от того, как регион перестроит логистические цепочки, на каком уровне стабилизируется курс рубля и когда начнутся поставки с других рынков.
"Важно понимать, что и правительство страны и мы на местах, делаем всё возможное, чтобы минимизировать последствия санкций", – сказал Артамонов.