https://ria.ru/20220315/podderzhka-1778305953.html

Учителя на селе продолжат получать поддержку на Вологодчине

Учителя на селе продолжат получать поддержку на Вологодчине - РИА Новости, 15.03.2022

Учителя на селе продолжат получать поддержку на Вологодчине

Коллегия законодательного собрания Вологодской области во вторник приняла решение продолжить поддержку учителей на селе и выплачивать им подъемные в размере... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:20

2022-03-15T17:20

2022-03-15T17:20

вологодская область

господдержка

общество

учителя

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ВОЛОГДА, 15 мар – РИА Новости. Коллегия законодательного собрания Вологодской области во вторник приняла решение продолжить поддержку учителей на селе и выплачивать им подъемные в размере одного миллиона рублей до 2024 года, если они приняли решение переехать и работать в сельской местности, говорится в пресс-релизе Заксобрания региона.Напомним, программа "Земский учитель" начала действовать в 2020 году. Ее главная задача - восполнить вакантные должности учителей в сельских школах, школах в рабочих поселках, поселках городского типа и городах с населением до 50 тысяч человек.По данным департамента образования правительства области, сегодня в регионе потребность в учителях составляет 451 специалист, половина приходится на крупные города – Вологда (50) и Череповец (189).Благодаря работе программы "Земский учитель" на село за прошедшие два года привлечено 25 педагогов. В этом году поддержку получат 10 специалистов. Планируется, что на 2023-2024 годы квоты будут выделены сразу для 34 учителей.По мнению парламентария, среди специалистов из городов и регионов много желающих поехать трудиться в сельскую местность. Уже 103 заявки поступило на платформу проекта, подать документы можно до 15 апреля.В пресс-релизе уточняется, что выплаты производятся на условиях софинансирования: 77% из федерального бюджета, 23% из областного бюджета. Количество выплат устанавливает министерство просвещения РФ. Окончательное решение по этому вопросу депутатский корпус пример на ближайшей сессии регионального парламента 23 марта.

https://ria.ru/20220311/podderzhka-1777668565.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

господдержка, общество, учителя