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Учителя на селе продолжат получать поддержку на Вологодчине - РИА Новости, 15.03.2022
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Учителя на селе продолжат получать поддержку на Вологодчине
Учителя на селе продолжат получать поддержку на Вологодчине - РИА Новости, 15.03.2022
Учителя на селе продолжат получать поддержку на Вологодчине
Коллегия законодательного собрания Вологодской области во вторник приняла решение продолжить поддержку учителей на селе и выплачивать им подъемные в размере... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:20
2022-03-15T17:20
вологодская область
господдержка
общество
учителя
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ВОЛОГДА, 15 мар – РИА Новости. Коллегия законодательного собрания Вологодской области во вторник приняла решение продолжить поддержку учителей на селе и выплачивать им подъемные в размере одного миллиона рублей до 2024 года, если они приняли решение переехать и работать в сельской местности, говорится в пресс-релизе Заксобрания региона.Напомним, программа "Земский учитель" начала действовать в 2020 году. Ее главная задача - восполнить вакантные должности учителей в сельских школах, школах в рабочих поселках, поселках городского типа и городах с населением до 50 тысяч человек.По данным департамента образования правительства области, сегодня в регионе потребность в учителях составляет 451 специалист, половина приходится на крупные города – Вологда (50) и Череповец (189).Благодаря работе программы "Земский учитель" на село за прошедшие два года привлечено 25 педагогов. В этом году поддержку получат 10 специалистов. Планируется, что на 2023-2024 годы квоты будут выделены сразу для 34 учителей.По мнению парламентария, среди специалистов из городов и регионов много желающих поехать трудиться в сельскую местность. Уже 103 заявки поступило на платформу проекта, подать документы можно до 15 апреля.В пресс-релизе уточняется, что выплаты производятся на условиях софинансирования: 77% из федерального бюджета, 23% из областного бюджета. Количество выплат устанавливает министерство просвещения РФ. Окончательное решение по этому вопросу депутатский корпус пример на ближайшей сессии регионального парламента 23 марта.
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господдержка, общество, учителя
17:20 15.03.2022
 

Учителя на селе продолжат получать поддержку на Вологодчине

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВОЛОГДА, 15 мар – РИА Новости. Коллегия законодательного собрания Вологодской области во вторник приняла решение продолжить поддержку учителей на селе и выплачивать им подъемные в размере одного миллиона рублей до 2024 года, если они приняли решение переехать и работать в сельской местности, говорится в пресс-релизе Заксобрания региона.
Напомним, программа "Земский учитель" начала действовать в 2020 году. Ее главная задача - восполнить вакантные должности учителей в сельских школах, школах в рабочих поселках, поселках городского типа и городах с населением до 50 тысяч человек.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 14:42Вологодская область
Вологодские власти разработали меры поддержки бизнеса
По данным департамента образования правительства области, сегодня в регионе потребность в учителях составляет 451 специалист, половина приходится на крупные города – Вологда (50) и Череповец (189).
Благодаря работе программы "Земский учитель" на село за прошедшие два года привлечено 25 педагогов. В этом году поддержку получат 10 специалистов. Планируется, что на 2023-2024 годы квоты будут выделены сразу для 34 учителей.
"Конечно, кадровый вопрос в любой сфере очень важен, особенно в здравоохранении и образовании. На территории нашего региона действуют два проекта "Единой России" - "Земский доктор" и "Земский учитель". Сразу 44 специалиста будут привлечены для работы в глубинке в ближайшие три года, каждый из специалистов получит подъемные в размере 1 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова спикера областного парламента - руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко.
По мнению парламентария, среди специалистов из городов и регионов много желающих поехать трудиться в сельскую местность. Уже 103 заявки поступило на платформу проекта, подать документы можно до 15 апреля.
В пресс-релизе уточняется, что выплаты производятся на условиях софинансирования: 77% из федерального бюджета, 23% из областного бюджета. Количество выплат устанавливает министерство просвещения РФ. Окончательное решение по этому вопросу депутатский корпус пример на ближайшей сессии регионального парламента 23 марта.
 
Вологодская областьГосподдержкаОбществоучителя
 
 
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