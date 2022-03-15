https://ria.ru/20220315/podderzhka-1778297050.html

В Корпорации МСП разъяснили правила лизинговой поддержки по низким ставкам

В Корпорации МСП разъяснили правила лизинговой поддержки по низким ставкам - РИА Новости, 15.03.2022

В Корпорации МСП разъяснили правила лизинговой поддержки по низким ставкам

Корпорация МСП (КМСП) при сохранении низких ставок по лизингу также сохраняет широкий охват типов финансируемого оборудования и доступность услуг лизинга для... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:45

2022-03-15T16:45

2022-03-15T16:45

экономика

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) при сохранении низких ставок по лизингу также сохраняет широкий охват типов финансируемого оборудования и доступность услуг лизинга для бизнеса во всех регионах страны, заявили в пресс-службе корпорации."Предметом лизинга может быть новое, не вводившееся в эксплуатацию оборудование. Такое оборудование должно быть предназначено для производства, переработки или хранения продукции, выполнения работ и оказания услуг. Ограничений по типу финансируемого оборудования нет, за исключением запрета на лизинг оборудования, предназначенного для оптовой и розничной торговой деятельности, а также лизинг водных и воздушных судов, подвижного состава железнодорожного транспорта, транспортных средств и тому подобное", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что такой вид поддержки могут получить компании и ИПиз сегмента "микропредприятие" или "малое предприятие" согласно Единому реестру субъектов МСП. Предприятие может быть зарегистрировано и работать в любом регионе РФ. При этом компания должна вести фактическую/операционную деятельность не менее 12 месяцев. В случае несоответствия этому требованию, ему должен соответствовать поручитель.Корпорация МСП ранее объявила о сохранении на уровне 6% годовых ставки для приобретения в лизинг отечественного оборудования и 8% годовых –зарубежного оборудования. Минимальная сумма финансирования составляет 2,5 миллиона рублей, максимальная – 50 миллионов рублей. Срок лизинговой поддержки – до 84 месяцев, авансовый платеж от 0% (при наличии поручительства региональной гарантийной организации – РГО). Подать заявку на получение лизинговой поддержки можно на сайте Корпорации МСП.

https://ria.ru/20220311/moratoriy-1777712861.html

https://ria.ru/20220305/biznes-1776751951.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, корпорация мсп, россия