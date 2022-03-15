https://ria.ru/20220315/podderzhka-1778297050.html
В Корпорации МСП разъяснили правила лизинговой поддержки по низким ставкам
В Корпорации МСП разъяснили правила лизинговой поддержки по низким ставкам - РИА Новости, 15.03.2022
В Корпорации МСП разъяснили правила лизинговой поддержки по низким ставкам
Корпорация МСП (КМСП) при сохранении низких ставок по лизингу также сохраняет широкий охват типов финансируемого оборудования и доступность услуг лизинга для... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:45
2022-03-15T16:45
2022-03-15T16:45
экономика
корпорация мсп
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) при сохранении низких ставок по лизингу также сохраняет широкий охват типов финансируемого оборудования и доступность услуг лизинга для бизнеса во всех регионах страны, заявили в пресс-службе корпорации."Предметом лизинга может быть новое, не вводившееся в эксплуатацию оборудование. Такое оборудование должно быть предназначено для производства, переработки или хранения продукции, выполнения работ и оказания услуг. Ограничений по типу финансируемого оборудования нет, за исключением запрета на лизинг оборудования, предназначенного для оптовой и розничной торговой деятельности, а также лизинг водных и воздушных судов, подвижного состава железнодорожного транспорта, транспортных средств и тому подобное", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что такой вид поддержки могут получить компании и ИПиз сегмента "микропредприятие" или "малое предприятие" согласно Единому реестру субъектов МСП. Предприятие может быть зарегистрировано и работать в любом регионе РФ. При этом компания должна вести фактическую/операционную деятельность не менее 12 месяцев. В случае несоответствия этому требованию, ему должен соответствовать поручитель.Корпорация МСП ранее объявила о сохранении на уровне 6% годовых ставки для приобретения в лизинг отечественного оборудования и 8% годовых –зарубежного оборудования. Минимальная сумма финансирования составляет 2,5 миллиона рублей, максимальная – 50 миллионов рублей. Срок лизинговой поддержки – до 84 месяцев, авансовый платеж от 0% (при наличии поручительства региональной гарантийной организации – РГО). Подать заявку на получение лизинговой поддержки можно на сайте Корпорации МСП.
https://ria.ru/20220311/moratoriy-1777712861.html
https://ria.ru/20220305/biznes-1776751951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, корпорация мсп, россия
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) при сохранении низких ставок по лизингу также сохраняет широкий охват типов финансируемого оборудования и доступность услуг лизинга для бизнеса во всех регионах страны, заявили в пресс-службе корпорации.
"Предметом лизинга может быть новое, не вводившееся в эксплуатацию оборудование. Такое оборудование должно быть предназначено для производства, переработки или хранения продукции, выполнения работ и оказания услуг. Ограничений по типу финансируемого оборудования нет, за исключением запрета на лизинг оборудования, предназначенного для оптовой и розничной торговой деятельности, а также лизинг водных и воздушных судов, подвижного состава железнодорожного транспорта, транспортных средств и тому подобное", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что такой вид поддержки могут получить компании и ИПиз сегмента "микропредприятие" или "малое предприятие" согласно Единому реестру субъектов МСП
. Предприятие может быть зарегистрировано и работать в любом регионе РФ. При этом компания должна вести фактическую/операционную деятельность не менее 12 месяцев. В случае несоответствия этому требованию, ему должен соответствовать поручитель.
"Лизинговая поддержка бизнеса – одно из приоритетных направлений поддержки предпринимателей. Благодаря льготным условиям лизингового финансирования, предприятия могут провести модернизацию оборудования по низкой стоимости. Особенно это актуально на фоне растущих кредитных банковских ставок", – отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Корпорация МСП
ранее объявила о сохранении на уровне 6% годовых ставки для приобретения в лизинг отечественного оборудования и 8% годовых –зарубежного оборудования. Минимальная сумма финансирования составляет 2,5 миллиона рублей, максимальная – 50 миллионов рублей. Срок лизинговой поддержки – до 84 месяцев, авансовый платеж от 0% (при наличии поручительства региональной гарантийной организации – РГО). Подать заявку на получение лизинговой поддержки можно на сайте Корпорации МСП.