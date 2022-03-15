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В Подмосковье построят новый комплекс переработки пластика - РИА Новости, 15.03.2022
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Новости Подмосковья
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В Подмосковье построят новый комплекс переработки пластика
В Подмосковье построят новый комплекс переработки пластика - РИА Новости, 15.03.2022
В Подмосковье построят новый комплекс переработки пластика
Крупнейший в России комплекс переработки полимеров построят в Московской области. На нем будут перерабатывать все основные виды пластика, сообщил телеканал... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:54
2022-03-15T16:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Крупнейший в России комплекс переработки полимеров построят в Московской области. На нем будут перерабатывать все основные виды пластика, сообщил телеканал "360".Комплекс "ЭкоЛайн-Вторпласт" будет расположен в Егорьевске, на территории технопарка "Восток". Он начнет работу уже во II квартале 2023 года. Отмечается, что комплекс создаст порядка 500 новых рабочих мест для местных жителей.Переработанный пластик будут использовать для создания бутылок, флаконов, канистр, автомобильных запчастей, строительных материалов и не только."Это новое суперпредприятие по переработке полимеров. Оно позволит нам извлекать 60% пластика, вовлекать во вторичную обработку. Это важно, а особенно в условиях санкций, так как у нас появится своя, отечественная гранула", – подчеркнул вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.
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московская область (подмосковье)
16:54 15.03.2022
 

В Подмосковье построят новый комплекс переработки пластика

© РИА Новости / Александр ГальперинСортировка пластиковых отходов на площадке по переработке пластика
Сортировка пластиковых отходов на площадке по переработке пластика - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Крупнейший в России комплекс переработки полимеров построят в Московской области. На нем будут перерабатывать все основные виды пластика, сообщил телеканал "360".
Комплекс "ЭкоЛайн-Вторпласт" будет расположен в Егорьевске, на территории технопарка "Восток". Он начнет работу уже во II квартале 2023 года. Отмечается, что комплекс создаст порядка 500 новых рабочих мест для местных жителей.
Переработанный пластик будут использовать для создания бутылок, флаконов, канистр, автомобильных запчастей, строительных материалов и не только.
"Это новое суперпредприятие по переработке полимеров. Оно позволит нам извлекать 60% пластика, вовлекать во вторичную обработку. Это важно, а особенно в условиях санкций, так как у нас появится своя, отечественная гранула", – подчеркнул вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.
 
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