https://ria.ru/20220315/pererabotka-1778258496.html

Строительство комплекса переработки полимеров стартовало в Подмосковье

Строительство комплекса переработки полимеров стартовало в Подмосковье - РИА Новости, 15.03.2022

Строительство комплекса переработки полимеров стартовало в Подмосковье

Строительство комплекса по переработке полимеров мощностью 60 тысяч тонн в год стартовало на территории экотехнопарка "Восток" Группы "ЭкоЛайн" в подмосковном... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:12

2022-03-15T14:12

2022-03-15T14:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

российский экологический оператор

евгений хромушин

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Строительство комплекса по переработке полимеров мощностью 60 тысяч тонн в год стартовало на территории экотехнопарка "Восток" Группы "ЭкоЛайн" в подмосковном Егорьевске, сообщает областное министерство ЖКХ.Инвестиции в проект составят 7,2 миллиарда рублей, из которых 5,2 миллиарда рублей – собственные средства компании и заемные средства. Два миллиарда рублей предоставил соинвестор ППК "Российский экологический оператор" путем выкупа первых в отрасли "зеленых" облигаций. Партнером проекта выступает банк "Открытие". Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на II квартал 2023 года.Как отмечается в сообщении, помимо переработки традиционных полимеров – ПЭТ, ПНД, ПП, более половины мощностей будет спроектирована под переработку неликвидной "полигонной" пленки."Привычка использовать одноразовые пакеты при покупке продуктов и товаров, рост интернет-торговли, а также привычка выносить мусор в пакетах привели к тому, что только на КПО Восток образуется до 300 тонн сложно перерабатываемых пакетов. В стране наблюдается существенный дефицит мощностей для их переработки, а нерегламентированный состав пакетов приводит к затруднениям в их переработке. Сырье на "ЭкоЛайн-Вторпласт" будет поступать прямо с сортировочных конвейеров комплекса переработки отходов "Восток", а также других комплексов по обращению с отходами Группы "ЭкоЛайн". В дальнейшем в составе экотехнопарка появятся предприятия по переработке других видов вторсырья и выпуску готовой продукции", - сообщили в ведомстве.По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, новое предприятие по переработке полимеров "позволит нам извлекать 60% пластика и вовлекать во вторичную переработку, что важно, особенно в условиях санкций, так как у нас появится своя отечественная гранула, у нее высокий рыночный потенциал, в том числе экспортный, так как это сырье высокого уровня".Он также отметил, что это первое в России предприятие, реализуемое силами регионального оператора по обращению с отходами и переработчика, которое позволит продлить сроки работы всех региональных КПО, создать более 500 новых рабочих мест и обеспечить миллиардные налоговые поступления в региональный бюджет.

https://ria.ru/20220310/biznes-1777493388.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), российский экологический оператор, евгений хромушин