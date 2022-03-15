Строительство комплекса переработки полимеров стартовало в Подмосковье
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиНа строительной площадке комплекса переработки полимеров в Подмосковье
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Строительство комплекса по переработке полимеров мощностью 60 тысяч тонн в год стартовало на территории экотехнопарка "Восток" Группы "ЭкоЛайн" в подмосковном Егорьевске, сообщает областное министерство ЖКХ.
Инвестиции в проект составят 7,2 миллиарда рублей, из которых 5,2 миллиарда рублей – собственные средства компании и заемные средства. Два миллиарда рублей предоставил соинвестор ППК "Российский экологический оператор" путем выкупа первых в отрасли "зеленых" облигаций. Партнером проекта выступает банк "Открытие". Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на II квартал 2023 года.
Как отмечается в сообщении, помимо переработки традиционных полимеров – ПЭТ, ПНД, ПП, более половины мощностей будет спроектирована под переработку неликвидной "полигонной" пленки.
"Привычка использовать одноразовые пакеты при покупке продуктов и товаров, рост интернет-торговли, а также привычка выносить мусор в пакетах привели к тому, что только на КПО Восток образуется до 300 тонн сложно перерабатываемых пакетов. В стране наблюдается существенный дефицит мощностей для их переработки, а нерегламентированный состав пакетов приводит к затруднениям в их переработке. Сырье на "ЭкоЛайн-Вторпласт" будет поступать прямо с сортировочных конвейеров комплекса переработки отходов "Восток", а также других комплексов по обращению с отходами Группы "ЭкоЛайн". В дальнейшем в составе экотехнопарка появятся предприятия по переработке других видов вторсырья и выпуску готовой продукции", - сообщили в ведомстве.
По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, новое предприятие по переработке полимеров "позволит нам извлекать 60% пластика и вовлекать во вторичную переработку, что важно, особенно в условиях санкций, так как у нас появится своя отечественная гранула, у нее высокий рыночный потенциал, в том числе экспортный, так как это сырье высокого уровня".
Он также отметил, что это первое в России предприятие, реализуемое силами регионального оператора по обращению с отходами и переработчика, которое позволит продлить сроки работы всех региональных КПО, создать более 500 новых рабочих мест и обеспечить миллиардные налоговые поступления в региональный бюджет.