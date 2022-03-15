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Строительство комплекса переработки полимеров стартовало в Подмосковье - РИА Новости, 15.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220315/pererabotka-1778258496.html
Строительство комплекса переработки полимеров стартовало в Подмосковье
Строительство комплекса переработки полимеров стартовало в Подмосковье - РИА Новости, 15.03.2022
Строительство комплекса переработки полимеров стартовало в Подмосковье
Строительство комплекса по переработке полимеров мощностью 60 тысяч тонн в год стартовало на территории экотехнопарка "Восток" Группы "ЭкоЛайн" в подмосковном... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:12
2022-03-15T14:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
российский экологический оператор
евгений хромушин
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Строительство комплекса по переработке полимеров мощностью 60 тысяч тонн в год стартовало на территории экотехнопарка "Восток" Группы "ЭкоЛайн" в подмосковном Егорьевске, сообщает областное министерство ЖКХ.Инвестиции в проект составят 7,2 миллиарда рублей, из которых 5,2 миллиарда рублей – собственные средства компании и заемные средства. Два миллиарда рублей предоставил соинвестор ППК "Российский экологический оператор" путем выкупа первых в отрасли "зеленых" облигаций. Партнером проекта выступает банк "Открытие". Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на II квартал 2023 года.Как отмечается в сообщении, помимо переработки традиционных полимеров – ПЭТ, ПНД, ПП, более половины мощностей будет спроектирована под переработку неликвидной "полигонной" пленки."Привычка использовать одноразовые пакеты при покупке продуктов и товаров, рост интернет-торговли, а также привычка выносить мусор в пакетах привели к тому, что только на КПО Восток образуется до 300 тонн сложно перерабатываемых пакетов. В стране наблюдается существенный дефицит мощностей для их переработки, а нерегламентированный состав пакетов приводит к затруднениям в их переработке. Сырье на "ЭкоЛайн-Вторпласт" будет поступать прямо с сортировочных конвейеров комплекса переработки отходов "Восток", а также других комплексов по обращению с отходами Группы "ЭкоЛайн". В дальнейшем в составе экотехнопарка появятся предприятия по переработке других видов вторсырья и выпуску готовой продукции", - сообщили в ведомстве.По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, новое предприятие по переработке полимеров "позволит нам извлекать 60% пластика и вовлекать во вторичную переработку, что важно, особенно в условиях санкций, так как у нас появится своя отечественная гранула, у нее высокий рыночный потенциал, в том числе экспортный, так как это сырье высокого уровня".Он также отметил, что это первое в России предприятие, реализуемое силами регионального оператора по обращению с отходами и переработчика, которое позволит продлить сроки работы всех региональных КПО, создать более 500 новых рабочих мест и обеспечить миллиардные налоговые поступления в региональный бюджет.
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московская область (подмосковье), российский экологический оператор, евгений хромушин
14:12 15.03.2022
 

Строительство комплекса переработки полимеров стартовало в Подмосковье

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиНа строительной площадке комплекса переработки полимеров в Подмосковье
На строительной площадке комплекса переработки полимеров в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Строительство комплекса по переработке полимеров мощностью 60 тысяч тонн в год стартовало на территории экотехнопарка "Восток" Группы "ЭкоЛайн" в подмосковном Егорьевске, сообщает областное министерство ЖКХ.
Инвестиции в проект составят 7,2 миллиарда рублей, из которых 5,2 миллиарда рублей – собственные средства компании и заемные средства. Два миллиарда рублей предоставил соинвестор ППК "Российский экологический оператор" путем выкупа первых в отрасли "зеленых" облигаций. Партнером проекта выступает банк "Открытие". Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на II квартал 2023 года.
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 15:52Новости Подмосковья
Власти Подмосковья считают главной задачей сохранение бизнеса в регионе
Как отмечается в сообщении, помимо переработки традиционных полимеров – ПЭТ, ПНД, ПП, более половины мощностей будет спроектирована под переработку неликвидной "полигонной" пленки.
"Привычка использовать одноразовые пакеты при покупке продуктов и товаров, рост интернет-торговли, а также привычка выносить мусор в пакетах привели к тому, что только на КПО Восток образуется до 300 тонн сложно перерабатываемых пакетов. В стране наблюдается существенный дефицит мощностей для их переработки, а нерегламентированный состав пакетов приводит к затруднениям в их переработке. Сырье на "ЭкоЛайн-Вторпласт" будет поступать прямо с сортировочных конвейеров комплекса переработки отходов "Восток", а также других комплексов по обращению с отходами Группы "ЭкоЛайн". В дальнейшем в составе экотехнопарка появятся предприятия по переработке других видов вторсырья и выпуску готовой продукции", - сообщили в ведомстве.
По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, новое предприятие по переработке полимеров "позволит нам извлекать 60% пластика и вовлекать во вторичную переработку, что важно, особенно в условиях санкций, так как у нас появится своя отечественная гранула, у нее высокий рыночный потенциал, в том числе экспортный, так как это сырье высокого уровня".
Он также отметил, что это первое в России предприятие, реализуемое силами регионального оператора по обращению с отходами и переработчика, которое позволит продлить сроки работы всех региональных КПО, создать более 500 новых рабочих мест и обеспечить миллиардные налоговые поступления в региональный бюджет.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Российский экологический операторЕвгений Хромушин
 
 
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