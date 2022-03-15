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МИД Турции подтвердил информацию о переговорах с украинской делегацией - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/peregovory-1778317768.html
МИД Турции подтвердил информацию о переговорах с украинской делегацией
МИД Турции подтвердил информацию о переговорах с украинской делегацией - РИА Новости, 15.03.2022
МИД Турции подтвердил информацию о переговорах с украинской делегацией
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил информацию о проведении переговоров с украинской делегацией во вторник в Анкаре. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:09
2022-03-15T18:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
турция
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АНКАРА, 15 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил информацию о проведении переговоров с украинской делегацией во вторник в Анкаре."Мы провели утром обсуждения с представителями украинской делегации, здесь, в Анкаре", - сказал Чавушоглу журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/turtsiya-1777301447.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777920950.html
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в мире, россия, украина, турция
18:09 15.03.2022
 
МИД Турции подтвердил информацию о переговорах с украинской делегацией

МИД Турции подтвердил информацию о переговорах с украинской делегацией в Анкаре

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил информацию о проведении переговоров с украинской делегацией во вторник в Анкаре.
"Мы провели утром обсуждения с представителями украинской делегации, здесь, в Анкаре", - сказал Чавушоглу журналистам.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 15:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Турция отправила на Украину сирийских боевиков, сообщил источник
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаТурция
 
 
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