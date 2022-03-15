https://ria.ru/20220315/peregovory-1778317768.html

МИД Турции подтвердил информацию о переговорах с украинской делегацией

МИД Турции подтвердил информацию о переговорах с украинской делегацией - РИА Новости, 15.03.2022

МИД Турции подтвердил информацию о переговорах с украинской делегацией

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил информацию о проведении переговоров с украинской делегацией во вторник в Анкаре. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:09

2022-03-15T18:09

2022-03-15T18:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

турция

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АНКАРА, 15 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил информацию о проведении переговоров с украинской делегацией во вторник в Анкаре."Мы провели утром обсуждения с представителями украинской делегации, здесь, в Анкаре", - сказал Чавушоглу журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/turtsiya-1777301447.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777920950.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, турция