https://ria.ru/20220315/peregovory-1778254361.html

Арахамия заявил о возобновлении российско-украинских переговоров

Арахамия заявил о возобновлении российско-украинских переговоров - РИА Новости, 15.03.2022

Арахамия заявил о возобновлении российско-украинских переговоров

Член украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:58

2022-03-15T13:58

2022-03-15T14:49

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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давид арахамия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Член украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной.Накануне состоялся четвертый раунд переговоров Москвы и Киева, после семи часов работы участники взяли техническую паузу."Уже идут (переговоры. — Прим. ред.)", — приводит слова Арахамии издание "Украинская правда".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.В Белоруссии состоялось уже три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации. На второй встрече стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, давид арахамия