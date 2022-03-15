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Арахамия заявил о возобновлении российско-украинских переговоров - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/peregovory-1778254361.html
Арахамия заявил о возобновлении российско-украинских переговоров
Арахамия заявил о возобновлении российско-украинских переговоров - РИА Новости, 15.03.2022
Арахамия заявил о возобновлении российско-украинских переговоров
Член украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:58
2022-03-15T14:49
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
давид арахамия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Член украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной.Накануне состоялся четвертый раунд переговоров Москвы и Киева, после семи часов работы участники взяли техническую паузу."Уже идут (переговоры. — Прим. ред.)", — приводит слова Арахамии издание "Украинская правда".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.В Белоруссии состоялось уже три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации. На второй встрече стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
https://ria.ru/20220314/yanukovich-1778141007.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, давид арахамия
13:58 15.03.2022 (обновлено: 14:49 15.03.2022)
 
Арахамия заявил о возобновлении российско-украинских переговоров

Член украинской делегации Арахамия заявил о возобновлении переговоров с Россией

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Член украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной.
Накануне состоялся четвертый раунд переговоров Москвы и Киева, после семи часов работы участники взяли техническую паузу.
Военнослужащий ВСУ обыскивает мирного жителя в селе к востоку от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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"Уже идут (переговоры. — Прим. ред.)", — приводит слова Арахамии издание "Украинская правда".
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
В Белоруссии состоялось уже три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации. На второй встрече стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДавид Арахамия
 
 
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