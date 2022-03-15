Рейтинг@Mail.ru
Вопрос смены режима на Украине даже не поднимался, заявил посол в Париже - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/peregovory-1778237895.html
Вопрос смены режима на Украине даже не поднимался, заявил посол в Париже
Вопрос смены режима на Украине даже не поднимался, заявил посол в Париже - РИА Новости, 15.03.2022
Вопрос смены режима на Украине даже не поднимался, заявил посол в Париже
Вопрос смены режима на Украине даже не поднимался на переговорах российской и украинской делегаций, заявил посол России во Франции Алексей Мешков. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:55
2022-03-15T13:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
россия
париж
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775412869_267:484:3047:2048_1920x0_80_0_0_cdf48289ed6db005149faf65b4e06d7b.jpg
ПАРИЖ, 15 мар — РИА Новости, Анастасия Иванова. Вопрос смены режима на Украине даже не поднимался на переговорах российской и украинской делегаций, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.Четвертый раунд переговоров России и Украины прошел в понедельник в режиме видео-конференц-связи. По его итогам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что взята техническая пауза, переговоры будут продолжены во вторник.До этого в Белоруссии состоялись три раунда переговоров. Во время второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации людей, доставки продуктов и лекарств. Позднее украинская сторона сообщила, что переговоры идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
белоруссия
россия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775412869_652:458:2772:2048_1920x0_80_0_0_2a41572ef03196f68453887648108caa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, париж, признание днр и лнр в россии
12:55 15.03.2022 (обновлено: 13:56 15.03.2022)
 
Вопрос смены режима на Украине даже не поднимался, заявил посол в Париже

Посол в Париже Мешков: вопрос смены режима на Украине даже не поднимался на переговорах

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Государственные флаги России и Украины
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 мар — РИА Новости, Анастасия Иванова. Вопрос смены режима на Украине даже не поднимался на переговорах российской и украинской делегаций, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.
"Россия не ставит задачей смену режима на Украине, народ должен определять свое будущее", — сказал он на пресс-конференции в Париже.
Четвертый раунд переговоров России и Украины прошел в понедельник в режиме видео-конференц-связи. По его итогам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что взята техническая пауза, переговоры будут продолжены во вторник.
До этого в Белоруссии состоялись три раунда переговоров. Во время второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации людей, доставки продуктов и лекарств. Позднее украинская сторона сообщила, что переговоры идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияРоссияПарижПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала