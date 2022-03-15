https://ria.ru/20220315/peregovory-1778237895.html
Вопрос смены режима на Украине даже не поднимался, заявил посол в Париже
Вопрос смены режима на Украине даже не поднимался, заявил посол в Париже - РИА Новости, 15.03.2022
Вопрос смены режима на Украине даже не поднимался, заявил посол в Париже
Вопрос смены режима на Украине даже не поднимался на переговорах российской и украинской делегаций, заявил посол России во Франции Алексей Мешков. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:55
2022-03-15T12:55
2022-03-15T13:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
россия
париж
признание днр и лнр в россии
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ПАРИЖ, 15 мар — РИА Новости, Анастасия Иванова. Вопрос смены режима на Украине даже не поднимался на переговорах российской и украинской делегаций, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.Четвертый раунд переговоров России и Украины прошел в понедельник в режиме видео-конференц-связи. По его итогам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что взята техническая пауза, переговоры будут продолжены во вторник.До этого в Белоруссии состоялись три раунда переговоров. Во время второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации людей, доставки продуктов и лекарств. Позднее украинская сторона сообщила, что переговоры идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, париж, признание днр и лнр в россии
12:55 15.03.2022 (обновлено: 13:56 15.03.2022)
Вопрос смены режима на Украине даже не поднимался, заявил посол в Париже
Посол в Париже Мешков: вопрос смены режима на Украине даже не поднимался на переговорах