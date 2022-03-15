https://ria.ru/20220315/pensii-1778221954.html
Сенатор заявил о необходимости повышения пенсий на 20-30 процентов
Сенатор заявил о необходимости повышения пенсий на 20-30 процентов - РИА Новости, 15.03.2022
Сенатор заявил о необходимости повышения пенсий на 20-30 процентов
Пенсии россиянам следует проиндексировать на 20-30% уже весной с учетом роста цен на продукты и товары первой необходимости, заявил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:54
2022-03-15T11:54
2022-03-15T11:58
экономика
пенсия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пенсии россиянам следует проиндексировать на 20-30% уже весной с учетом роста цен на продукты и товары первой необходимости, заявил РИА Новости во вторник замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.По мнению сенатора, "нужно еще до лета проиндексировать пенсии на 20-30%".Абрамов считает, что для этих целей можно задействовать средства Фонда национального благосостояния, а также обратиться к компаниям, "которые занимаются продажей природных богатств РФ".Политик подчеркнул, что крупные корпорации зарабатывают "миллиарды долларов", при этом базируются на производстве, которое было заложено еще в советское время. "Они эти средства заработали на природной ренте. Там есть задел", - сказал парламентарий."Понятно, что сейчас они просели, но в дальнейшем ситуация выровняется, с нами по-прежнему хотят торговать две трети мира", - заключил Абрамов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220315/pensiya-1778221338.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, пенсия
11:54 15.03.2022 (обновлено: 11:58 15.03.2022)
Сенатор заявил о необходимости повышения пенсий на 20-30 процентов
Сенатор Абрамов: пенсии следует повысить на 20-30 процентов уже весной
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пенсии россиянам следует проиндексировать на 20-30% уже весной с учетом роста цен на продукты и товары первой необходимости, заявил РИА Новости во вторник замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
"Нужно помочь людям, у них нет других источников доходов", - сказал Абрамов.
По мнению сенатора, "нужно еще до лета проиндексировать пенсии на 20-30%".
Абрамов считает, что для этих целей можно задействовать средства Фонда национального благосостояния, а также обратиться к компаниям, "которые занимаются продажей природных богатств РФ".
Политик подчеркнул, что крупные корпорации зарабатывают "миллиарды долларов", при этом базируются на производстве, которое было заложено еще в советское время. "Они эти средства заработали на природной ренте. Там есть задел", - сказал парламентарий.
"Понятно, что сейчас они просели, но в дальнейшем ситуация выровняется, с нами по-прежнему хотят торговать две трети мира", - заключил Абрамов.