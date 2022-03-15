https://ria.ru/20220315/pensii-1778221954.html

Сенатор заявил о необходимости повышения пенсий на 20-30 процентов

Сенатор заявил о необходимости повышения пенсий на 20-30 процентов - РИА Новости, 15.03.2022

Сенатор заявил о необходимости повышения пенсий на 20-30 процентов

Пенсии россиянам следует проиндексировать на 20-30% уже весной с учетом роста цен на продукты и товары первой необходимости, заявил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:54

2022-03-15T11:54

2022-03-15T11:58

экономика

пенсия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пенсии россиянам следует проиндексировать на 20-30% уже весной с учетом роста цен на продукты и товары первой необходимости, заявил РИА Новости во вторник замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.По мнению сенатора, "нужно еще до лета проиндексировать пенсии на 20-30%".Абрамов считает, что для этих целей можно задействовать средства Фонда национального благосостояния, а также обратиться к компаниям, "которые занимаются продажей природных богатств РФ".Политик подчеркнул, что крупные корпорации зарабатывают "миллиарды долларов", при этом базируются на производстве, которое было заложено еще в советское время. "Они эти средства заработали на природной ренте. Там есть задел", - сказал парламентарий."Понятно, что сейчас они просели, но в дальнейшем ситуация выровняется, с нами по-прежнему хотят торговать две трети мира", - заключил Абрамов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220315/pensiya-1778221338.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, пенсия