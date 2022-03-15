https://ria.ru/20220315/oruzhie-1778280543.html

Россия не могла допустить ядерного оружия на Украине, заявил Патрушев

Россия не могла допустить ядерного оружия на Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.03.2022

Россия не могла допустить ядерного оружия на Украине, заявил Патрушев

Создание Украиной ядерного оружия угрожало бы всему миру, Россия не могла допустить его появление у "оголтелых, неуправляемых" националистов, заявил секретарь... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:43

2022-03-15T15:43

2022-03-15T15:43

безопасность

россия

украина

ядерное оружие

совет безопасности рф

нато

николай патрушев

сша

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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Создание Украиной ядерного оружия угрожало бы всему миру, Россия не могла допустить его появление у "оголтелых, неуправляемых" националистов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Стало очевидным, что именно американские советники поощряют и помогают киевскому режиму в создании биологического и ядерного оружия. У Украины для этого есть все - компетенции, технологии, сырье, средства доставки", - сказал Патрушев во вторник в Грозном на совещании по обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе.Поэтому заявления украинского руководства о возможности изменения ядерного статуса страны – не пустые слова, считает секретарь Совбеза. "Реализация этих намерений могла произойти реально. А это уже явная угроза не только безопасности России, но и всего мира, провоцирующая развязывание ядерной войны. Мы не могли допустить наличие ядерного оружия у оголтелых, неуправляемых националистов", - подчеркнул Патрушев.Он напомнил, что в Европе уже размещено тактическое ядерное оружие США. "Для его применения может использоваться созданная в непосредственной близости от наших границ инфраструктура ПРО. Где гарантии того, что "заряженное ружье" не выстрелит в очередной раз?" - сказал секретарь Совбеза.США уже применяли ядерное оружие против мирного населения - атомные бомбы были сброшены на города Японии, а боеприпасы с обедненным ураном использовались в Ираке и Югославии, добавил Патрушев. Последствия их применения, по его словам, до сих пор влияют на экологию и здоровье людей, в разы увеличивая смертность от онкологических заболеваний."Должен также отметить, что США на протяжении многих лет не выполняют свои обязательства по уничтожению химического оружия. Мы помним, как это оружие убивало людей во Вьетнаме, Корее, Лаосе", - добавил Патрушев."Обращаю внимание, что все перечисленные угрозы безопасности России созданы на Украине Соединенными Штатами Америки и их союзниками", - сказал он.

https://ria.ru/20220311/vzryv-1777722018.html

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776880095.html

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, ядерное оружие, совет безопасности рф, нато, николай патрушев, сша