https://ria.ru/20220315/operatsiya-1778204984.html
Врачи в Новосибирске провели уникальную операцию на головном мозге
Врачи в Новосибирске провели уникальную операцию на головном мозге - РИА Новости, 15.03.2022
Врачи в Новосибирске провели уникальную операцию на головном мозге
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) с помощью операции на головном мозге... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:36
2022-03-15T10:36
2022-03-15T10:36
здоровье - общество
новосибирск
хорошие новости
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НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) с помощью операции на головном мозге помогли мужчине справиться с сильнейшим тремором правой руки, сообщает учреждение во вторник.В клинике пояснили, что в 2014 году мужчина попал в дорожную аварию, в результате чего получил тяжелую черепно-мозговую травму, приведшую к длительному нахождению в коме. Через четыре года после аварии у пациента возникло неврологическое нарушение. Правая рука перестала его слушаться – это были крупноразмашистые бесконтрольные движения схожие с биением крыла птицы."Рука была абсолютно мне неподвластна, я не мог контролировать движения и, бывало, сам себе наносил удары. За время болезни не единожды вырывал дверные ручки при попытке открыть дверь. Был ограничен в любых бытовых действиях. Обращения к специалистам не давали результатов, выписываемые ими лекарственные препараты не помогали", - привели в Центре Мешалкина слова пациента.С учетом невосприимчивости к медикаментам пациенту было показано хирургическое лечение. В итоге мужчине провели высокотехнологичное хирургическое лечение - радиочастотную таламотомию. Методика подразумевает малоинвазивное нейрохирургическое вмешательство, направленное на разрушение определенных зон головного мозга путем радиочастотного воздействия."Такой тремор особенно резистентен к консервативной терапии. В таких случаях эффективным методом лечения может служить радиочастотная деструкция. В настоящее время отмечается замещение данной методики имплантацией систем глубокой стимуляции мозга. Однако для ряда неврологических расстройств, особенно при односторонней симптоматике, деструктивная хирургия имеет преимущества, освобождая человека от имплантации устройства", - сообщил врач-нейрохирург Мартин Кильчуков.Эффект стал заметен сразу во время операции. Пациент, находящийся в сознании, контактировал с хирургом в ходе вмешательства. После процедуры у пациента значительно снизилась выраженность тремора, появилась возможность заниматься повседневной деятельностью без ограничений. Теперь он заново учится пользоваться рукой.
https://ria.ru/20220106/opukhol-1766695295.html
https://ria.ru/20211125/nevrologiya-1760683680.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, новосибирск
Врачи в Новосибирске провели уникальную операцию на головном мозге
Нейрохирурги в Новосибирске вернули мужчине контроль над рукой, проведя операцию на мозге
НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости.
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) с помощью операции на головном мозге помогли мужчине справиться с сильнейшим тремором правой руки, сообщает
учреждение во вторник.
В клинике пояснили, что в 2014 году мужчина попал в дорожную аварию, в результате чего получил тяжелую черепно-мозговую травму, приведшую к длительному нахождению в коме. Через четыре года после аварии у пациента возникло неврологическое нарушение. Правая рука перестала его слушаться – это были крупноразмашистые бесконтрольные движения схожие с биением крыла птицы.
"Рука была абсолютно мне неподвластна, я не мог контролировать движения и, бывало, сам себе наносил удары. За время болезни не единожды вырывал дверные ручки при попытке открыть дверь. Был ограничен в любых бытовых действиях. Обращения к специалистам не давали результатов, выписываемые ими лекарственные препараты не помогали", - привели в Центре Мешалкина слова пациента.
С учетом невосприимчивости к медикаментам пациенту было показано хирургическое лечение. В итоге мужчине провели высокотехнологичное хирургическое лечение - радиочастотную таламотомию. Методика подразумевает малоинвазивное нейрохирургическое вмешательство, направленное на разрушение определенных зон головного мозга путем радиочастотного воздействия.
"Такой тремор особенно резистентен к консервативной терапии. В таких случаях эффективным методом лечения может служить радиочастотная деструкция. В настоящее время отмечается замещение данной методики имплантацией систем глубокой стимуляции мозга. Однако для ряда неврологических расстройств, особенно при односторонней симптоматике, деструктивная хирургия имеет преимущества, освобождая человека от имплантации устройства", - сообщил врач-нейрохирург Мартин Кильчуков.
Эффект стал заметен сразу во время операции. Пациент, находящийся в сознании, контактировал с хирургом в ходе вмешательства. После процедуры у пациента значительно снизилась выраженность тремора, появилась возможность заниматься повседневной деятельностью без ограничений. Теперь он заново учится пользоваться рукой.