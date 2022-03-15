https://ria.ru/20220315/ois-1778351855.html

Минниханов: признание Казани "столицей" ОИС разовьет связи с организацией

Минниханов: признание Казани "столицей" ОИС разовьет связи с организацией - РИА Новости, 15.03.2022

Минниханов: признание Казани "столицей" ОИС разовьет связи с организацией

Признание Казани "молодежной столицей" Организации исламского сотрудничества (ОИС) в 2022 году внесет большой вклад в развитие отношений между Россией и... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T22:02

2022-03-15T22:02

2022-03-15T22:02

республика татарстан

россия

казань

организация исламского сотрудничества

политика

рустам минниханов

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Признание Казани "молодежной столицей" Организации исламского сотрудничества (ОИС) в 2022 году внесет большой вклад в развитие отношений между Россией и странами организации, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на инаугурации Казани в МИД РФ во вторник.Ранее сообщалось, что в ноябре 2021 года правление молодежного форума Организации исламского сотрудничества приняло решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС – 2022".Во вторник в МИД РФ состоялась церемония инаугурации "Казань – Молодежная столица ОИС-2022". На церемонии инаугурации Минниханов поблагодарил молодежный форум ОИС за выбор Казани и главу МИД РФ Сергея Лаврова. "Признание Казани молодежной столицей ОИС – уникальное событие. Впервые данный статус присваивается стране-наблюдателю. Уверен, признание Казани молодежной столицей ОИС 2022 года внесет большой вклад в развитие отношений между Россией и странами организации. А связи, установленные в молодежной среде наших стран, станут надежной основой для продуктивного сотрудничества в будущем", - заявил Минниханов.По его словам, с 19 по 21 мая 2022 года в Татарстане будут организованы праздничные мероприятия, посвященные юбилейному событию. Пройдет заседание группы стратегического видения "Россия - исламский мир", международный экономический саммит "Россия - исламский мир: Kazansummit"."В июне планируется проведение 45-ой сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая соберет гостей со всего мира, в том числе из мусульманских государств. Татарстан на протяжении многих лет успешно взаимодействует с центральным аппаратом и специализированными институтами организации исламского сотрудничества. Особенно приятно отметить тесное сотрудничество с молодежным форумом ОИС", - сказал президент Татарстана, отметив, что в течение всего года в Казани министерством по делам молодежи региона с молодежным форумом будет организована насыщенная международная программа, которая охватывает все сферы жизни и развития молодежи исламского мира.Минниханов считает, что статус Казани, как "молодежной столицы ОИС", - прекрасная возможность для республики укрепить взаимодействие со странами исламского мира, продемонстрировать свою приверженность к современной молодежной культуре, показать лучшие практики по развитию социальной, экономической и политической активности молодежи."Будем рады видеть всех присутствующих на наших мероприятиях", - заявил глава Татарстана.

https://ria.ru/20190925/1558996590.html

https://ria.ru/20220210/techtour-1772034594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, казань, организация исламского сотрудничества, политика, рустам минниханов