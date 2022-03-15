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Россия обеспокоена оценками ООН ситуации на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/obvineniya-1778340884.html
Россия обеспокоена оценками ООН ситуации на Украине, заявил Небензя
Россия обеспокоена оценками ООН ситуации на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 16.03.2022
Россия обеспокоена оценками ООН ситуации на Украине, заявил Небензя
Россия обеспокоена оценками ООН ситуации на Украине и тем, как организация обвинят Москву в неизбирательных ударах, заявил журналистам постпред РФ при ООН... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-15T20:11
2022-03-16T01:52
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
оон
василий небензя
обострение ситуации в днр и лнр
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ООН, 15 мар – РИА Новости. Россия обеспокоена оценками ООН ситуации на Украине и тем, как организация обвинят Москву в неизбирательных ударах, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.Он обратил внимание на то, что представители ООН не комментировали восемь лет удары украинских военных по населению Донбасса."Вчера была совершена варварская атака украинских вооруженных сил, которые использовали кассетные боеприпасы. Они применили кассетный боеприпас по Донецку. Ни одного комментария. Я просматривал новости, западные. Думаю, я не увидел ни одной статьи по поводу этой варварской атаки", - сказал Небензя."Вчера генсек ООН упомянул об этой атаке только когда ему задали вопрос. Мы очень сильно обеспокоены тем, как представители ООН, в том числе генсек ООН и замгенсека ООН Розмари ДиКарло оценивают ситуацию на Украине, обвиняя Россию в неизбирательных атаках", - подчеркнул Небензя.Как указал постпред, Гутерреш в своем ответе в понедельник осудил удар по Донецку, но выразил мнение, что большая часть разрушений на Украине происходит от действий российских сил - "как будто подразумевал, что эта атака (удар ракетой "Точка-У" по Донецку - ред.) не заслуживала осуждения".
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, оон, василий небензя
20:11 15.03.2022 (обновлено: 01:52 16.03.2022)
 
Россия обеспокоена оценками ООН ситуации на Украине, заявил Небензя

Постпред Небензя: Россия обеспокоена обвинениями ООН в неизбирательных ударах на Украине

© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 15 мар – РИА Новости. Россия обеспокоена оценками ООН ситуации на Украине и тем, как организация обвинят Москву в неизбирательных ударах, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Он обратил внимание на то, что представители ООН не комментировали восемь лет удары украинских военных по населению Донбасса.
Участники акции в годовщину гибели бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армией (запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича во Львове - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Смехотворный" геноцид: почему Европа не видит нацистов на Украине
"Вчера была совершена варварская атака украинских вооруженных сил, которые использовали кассетные боеприпасы. Они применили кассетный боеприпас по Донецку. Ни одного комментария. Я просматривал новости, западные. Думаю, я не увидел ни одной статьи по поводу этой варварской атаки", - сказал Небензя.
"Вчера генсек ООН упомянул об этой атаке только когда ему задали вопрос. Мы очень сильно обеспокоены тем, как представители ООН, в том числе генсек ООН и замгенсека ООН Розмари ДиКарло оценивают ситуацию на Украине, обвиняя Россию в неизбирательных атаках", - подчеркнул Небензя.
Как указал постпред, Гутерреш в своем ответе в понедельник осудил удар по Донецку, но выразил мнение, что большая часть разрушений на Украине происходит от действий российских сил - "как будто подразумевал, что эта атака (удар ракетой "Точка-У" по Донецку - ред.) не заслуживала осуждения".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 19:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российский проект резолюции по Украине призывает к прекращению огня
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРООНВасилий Небензя
 
 
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