https://ria.ru/20220315/obvineniya-1778340884.html

Россия обеспокоена оценками ООН ситуации на Украине, заявил Небензя

Россия обеспокоена оценками ООН ситуации на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 16.03.2022

Россия обеспокоена оценками ООН ситуации на Украине, заявил Небензя

Россия обеспокоена оценками ООН ситуации на Украине и тем, как организация обвинят Москву в неизбирательных ударах, заявил журналистам постпред РФ при ООН... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-15T20:11

2022-03-15T20:11

2022-03-16T01:52

в мире

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ситуация в днр и лнр

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василий небензя

обострение ситуации в днр и лнр

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ООН, 15 мар – РИА Новости. Россия обеспокоена оценками ООН ситуации на Украине и тем, как организация обвинят Москву в неизбирательных ударах, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.Он обратил внимание на то, что представители ООН не комментировали восемь лет удары украинских военных по населению Донбасса."Вчера была совершена варварская атака украинских вооруженных сил, которые использовали кассетные боеприпасы. Они применили кассетный боеприпас по Донецку. Ни одного комментария. Я просматривал новости, западные. Думаю, я не увидел ни одной статьи по поводу этой варварской атаки", - сказал Небензя."Вчера генсек ООН упомянул об этой атаке только когда ему задали вопрос. Мы очень сильно обеспокоены тем, как представители ООН, в том числе генсек ООН и замгенсека ООН Розмари ДиКарло оценивают ситуацию на Украине, обвиняя Россию в неизбирательных атаках", - подчеркнул Небензя.Как указал постпред, Гутерреш в своем ответе в понедельник осудил удар по Донецку, но выразил мнение, что большая часть разрушений на Украине происходит от действий российских сил - "как будто подразумевал, что эта атака (удар ракетой "Точка-У" по Донецку - ред.) не заслуживала осуждения".

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220315/rezolyutsiya-1778338602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, оон, василий небензя