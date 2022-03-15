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Китайских студентов начали обучать металлургии в Липецке - РИА Новости, 15.03.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220315/obuchenie-1778308988.html
Китайских студентов начали обучать металлургии в Липецке
Китайских студентов начали обучать металлургии в Липецке - РИА Новости, 15.03.2022
Китайских студентов начали обучать металлургии в Липецке
Липецкий государственный политехнический университет и Ляонинский университет науки и технологий Китая приступили к реализации совместного проекта по обучению... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:33
2022-03-15T17:33
липецкая область
липецк
китай
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ЛИПЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Липецкий государственный политехнический университет и Ляонинский университет науки и технологий Китая приступили к реализации совместного проекта по обучению китайских студентов по направлению "Металлургия", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что занятия по трем дисциплинам начались на прошедшей неделе в формате онлайн. 58 студентов изучают неорганическую химию, линейную алгебру и программирование на языке Pyton. Китайские специалисты высоко оценивает качество представленного обучающего материала и отмечает несомненную эффективность подобных проектов.По словам главы региона, профессорско-преподавательский состав липецкого техуниверситета обладает большим опытом и знаниями в области металлургии, а студенты демонстрируют высокий уровень профессиональной подготовки."ЛГТУ активно сотрудничает с промышленными предприятиями и вузами, в том числе зарубежными, расширяет образовательную и научную базы, одновременно наполняя ее новыми знаниями, навыками и более высокими компетенциями, повышая тем самым конкурентоспособность и востребованность выпускников. Это очень важные составляющие инновационного развития экономики", – считает Артамонов.Губернатор уточнил, что совместная образовательная программа была одобрена министерством образования Китая. Она внедрена с целью укрепления позиций ЛГТУ в мировом образовательном пространстве, а также популяризации российского образования среди иностранных обучающихся. Реализация подобных проектов позволяет липецким преподавателям приобретать новый опыт во время коммуникации с коллегами и студентами из-за рубежа, а в дальнейшем осваивать и внедрять современные технологии в учебный процесс.
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Артем Смирнов
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липецк, китай
17:33 15.03.2022
 

Китайских студентов начали обучать металлургии в Липецке

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУлица Фрунзе в Липецке
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Липецкий государственный политехнический университет и Ляонинский университет науки и технологий Китая приступили к реализации совместного проекта по обучению китайских студентов по направлению "Металлургия", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что занятия по трем дисциплинам начались на прошедшей неделе в формате онлайн. 58 студентов изучают неорганическую химию, линейную алгебру и программирование на языке Pyton. Китайские специалисты высоко оценивает качество представленного обучающего материала и отмечает несомненную эффективность подобных проектов.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 17:25Липецкая область
Липецкие власти разработали меры по стабилизации экономики региона
По словам главы региона, профессорско-преподавательский состав липецкого техуниверситета обладает большим опытом и знаниями в области металлургии, а студенты демонстрируют высокий уровень профессиональной подготовки.
"ЛГТУ активно сотрудничает с промышленными предприятиями и вузами, в том числе зарубежными, расширяет образовательную и научную базы, одновременно наполняя ее новыми знаниями, навыками и более высокими компетенциями, повышая тем самым конкурентоспособность и востребованность выпускников. Это очень важные составляющие инновационного развития экономики", – считает Артамонов.
Губернатор уточнил, что совместная образовательная программа была одобрена министерством образования Китая. Она внедрена с целью укрепления позиций ЛГТУ в мировом образовательном пространстве, а также популяризации российского образования среди иностранных обучающихся. Реализация подобных проектов позволяет липецким преподавателям приобретать новый опыт во время коммуникации с коллегами и студентами из-за рубежа, а в дальнейшем осваивать и внедрять современные технологии в учебный процесс.
 
Липецкая областьЛипецкКитай
 
 
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