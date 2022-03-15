https://ria.ru/20220315/obsuzhdeniya-1778316339.html

Источник: делегация Киева на переговорах с Москвой провела встречу в Анкаре

Источник: делегация Киева на переговорах с Москвой провела встречу в Анкаре - РИА Новости, 16.03.2022

Источник: делегация Киева на переговорах с Москвой провела встречу в Анкаре

Представители украинской делегации на переговорах с Россией провели обсуждения с турецкой стороной в Анкаре, сообщили РИА Новости дипломатический источник,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-15T18:01

2022-03-15T18:01

2022-03-16T01:50

в мире

мевлют чавушоглу

турция

анкара

россия

украина

обострение ситуации в днр и лнр

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АНКАРА, 15 мар – РИА Новости. Представители украинской делегации на переговорах с Россией провели обсуждения с турецкой стороной в Анкаре, сообщили РИА Новости дипломатический источник, знакомый с ситуацией."Этим утром в Анкаре состоялись обсуждения турецкой стороны с представителями украинской делегации на переговорах с Россией. В течение этой недели состоятся как тет-а-тет встречи, так и телефонные переговоры. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу представит Кабинету министров обширный доклад по этим переговорам на заседании во вторник", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

турция

анкара

россия

украина

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мевлют чавушоглу, турция, анкара, россия, украина