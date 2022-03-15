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Источник: делегация Киева на переговорах с Москвой провела встречу в Анкаре - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/obsuzhdeniya-1778316339.html
Источник: делегация Киева на переговорах с Москвой провела встречу в Анкаре
Источник: делегация Киева на переговорах с Москвой провела встречу в Анкаре - РИА Новости, 16.03.2022
Источник: делегация Киева на переговорах с Москвой провела встречу в Анкаре
Представители украинской делегации на переговорах с Россией провели обсуждения с турецкой стороной в Анкаре, сообщили РИА Новости дипломатический источник,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-15T18:01
2022-03-16T01:50
в мире
мевлют чавушоглу
турция
анкара
россия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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АНКАРА, 15 мар – РИА Новости. Представители украинской делегации на переговорах с Россией провели обсуждения с турецкой стороной в Анкаре, сообщили РИА Новости дипломатический источник, знакомый с ситуацией."Этим утром в Анкаре состоялись обсуждения турецкой стороны с представителями украинской делегации на переговорах с Россией. В течение этой недели состоятся как тет-а-тет встречи, так и телефонные переговоры. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу представит Кабинету министров обширный доклад по этим переговорам на заседании во вторник", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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в мире, мевлют чавушоглу, турция, анкара, россия, украина
18:01 15.03.2022 (обновлено: 01:50 16.03.2022)
 
Источник: делегация Киева на переговорах с Москвой провела встречу в Анкаре

Представители делегации Киева на переговорах с Москвой провели обсуждения в Анкаре

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДелегация Украины на переговорах с Россией в Гомельской области
Делегация Украины на переговорах с Россией в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Делегация Украины на переговорах с Россией в Гомельской области
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 мар – РИА Новости. Представители украинской делегации на переговорах с Россией провели обсуждения с турецкой стороной в Анкаре, сообщили РИА Новости дипломатический источник, знакомый с ситуацией.
"Этим утром в Анкаре состоялись обсуждения турецкой стороны с представителями украинской делегации на переговорах с Россией. В течение этой недели состоятся как тет-а-тет встречи, так и телефонные переговоры. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу представит Кабинету министров обширный доклад по этим переговорам на заседании во вторник", - сообщил собеседник агентства.
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