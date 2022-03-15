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Украинские войска за десять минут обстреляли три поселка в ДНР

Украинские войска за десять минут обстреляли три поселка в ДНР - РИА Новости, 15.03.2022

Украинские войска за десять минут обстреляли три поселка в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР, выпустив в сумме 29 снарядов, в том числе калибра 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:04

2022-03-15T12:04

2022-03-15T12:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР, выпустив в сумме 29 снарядов, в том числе калибра 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.10 - н.п. Новомихайловка – н.п. Кременец: выпущено 12 мин калибром 82 мм; 11.20 - н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 11.20 - н.п. Троицкое – н.п. Михайловка: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.О пострадавших и жертвах не сообщалось.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия