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ВСУ обстреляли здание водопроводной насосной станции в Ясиноватой

ВСУ обстреляли здание водопроводной насосной станции в Ясиноватой - РИА Новости, 15.03.2022

ВСУ обстреляли здание водопроводной насосной станции в Ясиноватой

В результате обстрела со стороны украинских войск повреждена насосная станция в Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:14

2022-03-15T10:14

2022-03-15T10:22

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских войск повреждена насосная станция в Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Ясиноватой повреждено здание водопроводной насосной станции №3, расположенное по ул. Донецкая, 3", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Отмечается, что водоснабжение города осуществляется в штатном режиме, на станции ведутся ремонтные работы.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в Ясиноватском районе из-за обстрела со стороны украинских войск повреждены дома и газопровод.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220315/volnovakha-1778200199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин