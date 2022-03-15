https://ria.ru/20220315/obstrel-1778200798.html
ВСУ обстреляли здание водопроводной насосной станции в Ясиноватой
ВСУ обстреляли здание водопроводной насосной станции в Ясиноватой - РИА Новости, 15.03.2022
ВСУ обстреляли здание водопроводной насосной станции в Ясиноватой
В результате обстрела со стороны украинских войск повреждена насосная станция в Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:14
2022-03-15T10:14
2022-03-15T10:22
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727043184_260:591:2849:2047_1920x0_80_0_0_4fbe4fd7a3ac969b53ab30d8bc6ee8d4.jpg
ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских войск повреждена насосная станция в Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Ясиноватой повреждено здание водопроводной насосной станции №3, расположенное по ул. Донецкая, 3", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Отмечается, что водоснабжение города осуществляется в штатном режиме, на станции ведутся ремонтные работы.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в Ясиноватском районе из-за обстрела со стороны украинских войск повреждены дома и газопровод.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220315/volnovakha-1778200199.html
донецкая народная республика
ясиноватая
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727043184_807:1023:2173:2047_1920x0_80_0_0_4b0db018957afffc542de02a27b4ff97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин
10:14 15.03.2022 (обновлено: 10:22 15.03.2022)
ВСУ обстреляли здание водопроводной насосной станции в Ясиноватой
Из-за обстрела ВСУ Ясиноватой в ДНР повреждено здание водопроводной насосной станции