https://ria.ru/20220315/obstrel-1778196344.html

После обстрела ВСУ шахты в Донецке под землей оказались 80 горняков

После обстрела ВСУ шахты в Донецке под землей оказались 80 горняков - РИА Новости, 15.03.2022

После обстрела ВСУ шахты в Донецке под землей оказались 80 горняков

После обстрела украинскими войсками шахты имени Скочинского в Донецке под землей оказались 80 горняков, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T09:37

2022-03-15T09:37

2022-03-15T09:41

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. После обстрела украинскими войсками шахты имени Скочинского в Донецке под землей оказались 80 горняков, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Как сообщается в Telegram-канале штаба, после обстрела территории шахты оказался обесточен вентиляционный ствол, специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы. "Под землей остаются 80 горняков", - говорится в сообщении.Когда именно произошел обстрел, не сообщается.Накануне произошел похожий инцидент. Тогда на шахте имени Засядько в ДНР под землей остались 83 человека. В течение дня их вывели на поверхность.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/obstrel-1778191463.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин