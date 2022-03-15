https://ria.ru/20220315/obstrel-1778196344.html
После обстрела ВСУ шахты в Донецке под землей оказались 80 горняков
После обстрела ВСУ шахты в Донецке под землей оказались 80 горняков - РИА Новости, 15.03.2022
После обстрела ВСУ шахты в Донецке под землей оказались 80 горняков
После обстрела украинскими войсками шахты имени Скочинского в Донецке под землей оказались 80 горняков, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T09:37
2022-03-15T09:37
2022-03-15T09:41
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. После обстрела украинскими войсками шахты имени Скочинского в Донецке под землей оказались 80 горняков, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Как сообщается в Telegram-канале штаба, после обстрела территории шахты оказался обесточен вентиляционный ствол, специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы. "Под землей остаются 80 горняков", - говорится в сообщении.Когда именно произошел обстрел, не сообщается.Накануне произошел похожий инцидент. Тогда на шахте имени Засядько в ДНР под землей остались 83 человека. В течение дня их вывели на поверхность.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/obstrel-1778191463.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин
09:37 15.03.2022 (обновлено: 09:41 15.03.2022)
После обстрела ВСУ шахты в Донецке под землей оказались 80 горняков
После обстрела ВСУ шахты имени Скочинского в Донецке под землей оказались 80 горняков