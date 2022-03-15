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В ДТП с "КамАЗом" в Новосибирске погибли три человека - РИА Новости, 15.03.2022
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В ДТП с "КамАЗом" в Новосибирске погибли три человека
В ДТП с "КамАЗом" в Новосибирске погибли три человека - РИА Новости, 15.03.2022
В ДТП с "КамАЗом" в Новосибирске погибли три человека
Водитель автомобиля Toyota Ipsum в Новосибирске врезался в стоящий у обочины автомобиль "КамАЗ" с прицепом, погибли три человека, еще трое госпитализированы,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T06:18
2022-03-15T06:21
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Водитель автомобиля Toyota Ipsum в Новосибирске врезался в стоящий у обочины автомобиль "КамАЗ" с прицепом, погибли три человека, еще трое госпитализированы, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.По данным полиции, три человека – двое мужчин и женщина - погибли на месте. Еще три человека доставлены в больницу с различными травмами.Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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происшествия, новосибирск
06:18 15.03.2022 (обновлено: 06:21 15.03.2022)
 
В ДТП с "КамАЗом" в Новосибирске погибли три человека

В ДТП с "КамАЗом" и автомобилем Toyota Ipsum в Новосибирске погибли три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили скорой помощи
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НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Водитель автомобиля Toyota Ipsum в Новосибирске врезался в стоящий у обочины автомобиль "КамАЗ" с прицепом, погибли три человека, еще трое госпитализированы, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.
"В 04.50 (00.50 мск), на территории Октябрьского района водитель 1996 года рождения на автомобиле Toyota Ipsum следовал по улице Большевистской… в пути следования у дома 177/7… совершил наезд на автомобиль "Камаз", - говорится в сообщении.
По данным полиции, три человека – двое мужчин и женщина - погибли на месте. Еще три человека доставлены в больницу с различными травмами.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 07:17
Во Владимирской области два человека погибли в ДТП
 
ПроисшествияНовосибирск
 
 
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