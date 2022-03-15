https://ria.ru/20220315/novosibirsk-1778183625.html
В ДТП с "КамАЗом" в Новосибирске погибли три человека
В ДТП с "КамАЗом" в Новосибирске погибли три человека - РИА Новости, 15.03.2022
В ДТП с "КамАЗом" в Новосибирске погибли три человека
Водитель автомобиля Toyota Ipsum в Новосибирске врезался в стоящий у обочины автомобиль "КамАЗ" с прицепом, погибли три человека, еще трое госпитализированы,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T06:18
2022-03-15T06:18
2022-03-15T06:21
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Водитель автомобиля Toyota Ipsum в Новосибирске врезался в стоящий у обочины автомобиль "КамАЗ" с прицепом, погибли три человека, еще трое госпитализированы, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.По данным полиции, три человека – двое мужчин и женщина - погибли на месте. Еще три человека доставлены в больницу с различными травмами.Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20220309/dtp-1777215218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск
06:18 15.03.2022 (обновлено: 06:21 15.03.2022)
В ДТП с "КамАЗом" в Новосибирске погибли три человека
В ДТП с "КамАЗом" и автомобилем Toyota Ipsum в Новосибирске погибли три человека