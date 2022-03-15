https://ria.ru/20220315/novosibirsk-1778183625.html

В ДТП с "КамАЗом" в Новосибирске погибли три человека

В ДТП с "КамАЗом" в Новосибирске погибли три человека - РИА Новости, 15.03.2022

В ДТП с "КамАЗом" в Новосибирске погибли три человека

Водитель автомобиля Toyota Ipsum в Новосибирске врезался в стоящий у обочины автомобиль "КамАЗ" с прицепом, погибли три человека, еще трое госпитализированы,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T06:18

2022-03-15T06:18

2022-03-15T06:21

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Водитель автомобиля Toyota Ipsum в Новосибирске врезался в стоящий у обочины автомобиль "КамАЗ" с прицепом, погибли три человека, еще трое госпитализированы, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.По данным полиции, три человека – двое мужчин и женщина - погибли на месте. Еще три человека доставлены в больницу с различными травмами.Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20220309/dtp-1777215218.html

новосибирск

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, новосибирск