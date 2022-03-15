https://ria.ru/20220315/nebenzya-1778268036.html
Брифинг постпреда России в ООН Василия Небензи
Брифинг постпреда России в ООН Василия Небензи - РИА Новости, 15.03.2022
Брифинг постпреда России в ООН Василия Небензи
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя проводит брифинг для СМИ в Совете безопасности ООН. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:45
2022-03-15T16:45
2022-03-15T16:45
в мире
совет безопасности оон
оон
василий небензя
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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя проводит брифинг для СМИ в Совете безопасности ООН.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Пресс-конференция постоянного представителя России в ООН Небензя
LIVE: Пресс-конференция постоянного представителя России в ООН Небензя
2022-03-15T16:45
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PT17M36S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, совет безопасности оон, оон, василий небензя, видео
Брифинг постпреда России в ООН Василия Небензи
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя проводит брифинг для СМИ в Совете безопасности ООН.
2022-03-15T16:45
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PT17M36S
Брифинг постпреда России в ООН Василия Небензи
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя проводит брифинг для СМИ в Совете безопасности ООН.