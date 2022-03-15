https://ria.ru/20220315/nebenzya-1778268036.html

Брифинг постпреда России в ООН Василия Небензи

Брифинг постпреда России в ООН Василия Небензи - РИА Новости, 15.03.2022

Брифинг постпреда России в ООН Василия Небензи

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя проводит брифинг для СМИ в Совете безопасности ООН. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:45

2022-03-15T16:45

2022-03-15T16:45

в мире

совет безопасности оон

оон

василий небензя

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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя проводит брифинг для СМИ в Совете безопасности ООН.

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2022

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Пресс-конференция постоянного представителя России в ООН Небензя LIVE: Пресс-конференция постоянного представителя России в ООН Небензя 2022-03-15T16:45 true PT17M36S

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Влада Икрамова

в мире, совет безопасности оон, оон, василий небензя, видео