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Брифинг постпреда России в ООН Василия Небензи - РИА Новости, 15.03.2022
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Брифинг постпреда России в ООН Василия Небензи
Брифинг постпреда России в ООН Василия Небензи - РИА Новости, 15.03.2022
Брифинг постпреда России в ООН Василия Небензи
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя проводит брифинг для СМИ в Совете безопасности ООН. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:45
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в мире
совет безопасности оон
оон
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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя проводит брифинг для СМИ в Совете безопасности ООН.
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LIVE: Пресс-конференция постоянного представителя России в ООН Небензя
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в мире, совет безопасности оон, оон, василий небензя, видео
Брифинг постпреда России в ООН Василия Небензи
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя проводит брифинг для СМИ в Совете безопасности ООН.
2022-03-15T16:45
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PT17M36S
16:45 15.03.2022
 

Брифинг постпреда России в ООН Василия Небензи

Читать ria.ru в
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя проводит брифинг для СМИ в Совете безопасности ООН.
 
В миреСовет Безопасности ООНООНВасилий Небензя
 
 
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