Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области реализуют 224 мероприятия в рамках нацпроектов - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220315/natsproekty-1778265495.html
В Тверской области реализуют 224 мероприятия в рамках нацпроектов
В Тверской области реализуют 224 мероприятия в рамках нацпроектов - РИА Новости, 15.03.2022
В Тверской области реализуют 224 мероприятия в рамках нацпроектов
В Тверской области в этом году планируется реализовать 224 мероприятия в рамках национальных проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:42
2022-03-15T14:42
тверская область
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778264991_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_770965d53081f74b632fc7ba83f41c12.jpg
ТВЕРЬ, 15 мар - РИА Новости. В Тверской области в этом году планируется реализовать 224 мероприятия в рамках национальных проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Объем финансирования составит более 20 миллиардов рублей, из которых 11,3 миллиарда рублей – федеральные средства.Итоги реализации нацпроектов в 2021 году и задачи на текущий год рассматривались на заседании областного правительства во вторник."Принятый на предыдущем заседании правительства Тверской области региональный план по обеспечению устойчивого развития экономики должен активно использоваться для достижения национальных целей развития в нашем регионе. При необходимости проработаем дополнительные меры поддержки. В целом по итогам прошлого года по большинству национальных проектов установленные показатели достигнуты", – сказал на заседании губернатор области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба правительства.По его словам, ход реализации всех заявленных объектов с обязательной обратной связью от муниципалитетов совместно с отраслями будет регулярно обсуждатьсяНа 2022 год запланировано строительство трех детских садов и школы, 15 спортивных объектов, выдача 21 тысячи комплектов школьной формы и 100 единиц транспорта многодетным родителям. В здравоохранении – ввод пяти новых поликлиник и других объектов, обновление медоборудования.В пресс-службе напомнили, что в 2021 году в Тверской области реализовывались 45 региональных проектов в рамках 11 нацпроектов в сферах здравоохранения, демографии, образования, культуры, туризма, жилья и городской среды, экологии, дорожного строительства, развития малого и среднего бизнеса, производительности труда, цифровой экономики.На выполнение ключевых показателей в прошлом году были выделены порядка 17,9 миллиарда рублей – 9,7 миллиарда рублей из федерального и 8,2 миллиарда рублей из областного бюджета.
https://ria.ru/20220301/granty-1775897720.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778264991_58:0:931:655_1920x0_80_0_0_41119c22550791409e7f5772a3e94af4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область, игорь руденя
14:42 15.03.2022
 

В Тверской области реализуют 224 мероприятия в рамках нацпроектов

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области реализуют 224 мероприятия в рамках нацпроектов
В Тверской области реализуют 224 мероприятия в рамках нацпроектов - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 15 мар - РИА Новости. В Тверской области в этом году планируется реализовать 224 мероприятия в рамках национальных проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Объем финансирования составит более 20 миллиардов рублей, из которых 11,3 миллиарда рублей – федеральные средства.
Итоги реализации нацпроектов в 2021 году и задачи на текущий год рассматривались на заседании областного правительства во вторник.
"Принятый на предыдущем заседании правительства Тверской области региональный план по обеспечению устойчивого развития экономики должен активно использоваться для достижения национальных целей развития в нашем регионе. При необходимости проработаем дополнительные меры поддержки. В целом по итогам прошлого года по большинству национальных проектов установленные показатели достигнуты", – сказал на заседании губернатор области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба правительства.
По его словам, ход реализации всех заявленных объектов с обязательной обратной связью от муниципалитетов совместно с отраслями будет регулярно обсуждаться
Агростартап - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 18:16Тверская область
Тверские власти расширили перечень получателей грантов "Агростартап"
На 2022 год запланировано строительство трех детских садов и школы, 15 спортивных объектов, выдача 21 тысячи комплектов школьной формы и 100 единиц транспорта многодетным родителям. В здравоохранении – ввод пяти новых поликлиник и других объектов, обновление медоборудования.
В пресс-службе напомнили, что в 2021 году в Тверской области реализовывались 45 региональных проектов в рамках 11 нацпроектов в сферах здравоохранения, демографии, образования, культуры, туризма, жилья и городской среды, экологии, дорожного строительства, развития малого и среднего бизнеса, производительности труда, цифровой экономики.
На выполнение ключевых показателей в прошлом году были выделены порядка 17,9 миллиарда рублей – 9,7 миллиарда рублей из федерального и 8,2 миллиарда рублей из областного бюджета.
 
Тверская областьТверская областьИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала