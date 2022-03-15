https://ria.ru/20220315/natsproekty-1778265495.html

В Тверской области реализуют 224 мероприятия в рамках нацпроектов

В Тверской области реализуют 224 мероприятия в рамках нацпроектов - РИА Новости, 15.03.2022

В Тверской области реализуют 224 мероприятия в рамках нацпроектов

В Тверской области в этом году планируется реализовать 224 мероприятия в рамках национальных проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:42

2022-03-15T14:42

2022-03-15T14:42

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 15 мар - РИА Новости. В Тверской области в этом году планируется реализовать 224 мероприятия в рамках национальных проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Объем финансирования составит более 20 миллиардов рублей, из которых 11,3 миллиарда рублей – федеральные средства.Итоги реализации нацпроектов в 2021 году и задачи на текущий год рассматривались на заседании областного правительства во вторник."Принятый на предыдущем заседании правительства Тверской области региональный план по обеспечению устойчивого развития экономики должен активно использоваться для достижения национальных целей развития в нашем регионе. При необходимости проработаем дополнительные меры поддержки. В целом по итогам прошлого года по большинству национальных проектов установленные показатели достигнуты", – сказал на заседании губернатор области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба правительства.По его словам, ход реализации всех заявленных объектов с обязательной обратной связью от муниципалитетов совместно с отраслями будет регулярно обсуждатьсяНа 2022 год запланировано строительство трех детских садов и школы, 15 спортивных объектов, выдача 21 тысячи комплектов школьной формы и 100 единиц транспорта многодетным родителям. В здравоохранении – ввод пяти новых поликлиник и других объектов, обновление медоборудования.В пресс-службе напомнили, что в 2021 году в Тверской области реализовывались 45 региональных проектов в рамках 11 нацпроектов в сферах здравоохранения, демографии, образования, культуры, туризма, жилья и городской среды, экологии, дорожного строительства, развития малого и среднего бизнеса, производительности труда, цифровой экономики.На выполнение ключевых показателей в прошлом году были выделены порядка 17,9 миллиарда рублей – 9,7 миллиарда рублей из федерального и 8,2 миллиарда рублей из областного бюджета.

https://ria.ru/20220301/granty-1775897720.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя