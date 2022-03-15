https://ria.ru/20220315/narusheniya-1778272430.html

УВКБ заинтересовалось материалами о нарушениях со стороны ВСУ, сообщил СПЧ

УВКБ заинтересовалось материалами о нарушениях со стороны ВСУ, сообщил СПЧ - РИА Новости, 15.03.2022

УВКБ заинтересовалось материалами о нарушениях со стороны ВСУ, сообщил СПЧ

Совет по правам человека при президенте РФ сообщает, что представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Москве... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:10

2022-03-15T15:10

2022-03-15T15:14

в мире

валерий фадеев

оон

совет по правам человека при президенте рф (спч)

россия

украина

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ сообщает, что представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Москве заинтересовалось материалами о нарушениях со стороны военных Украины и выразило намерение направить информацию в головной офис.Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев начал направлять за рубеж материалы о нарушениях прав человека украинскими войсками и нацбатальонами. В обращении Фадеев отмечает, что мировые СМИ и неправительственные организации дезориентированы потоком непроверенных сообщений, поэтому международная общественность видит "искаженную картину".Письма направляются в адрес западных деятелей персонально. Также в списке адресатов есть Совет Европы, Европарламент, посольства зарубежных государств в России, ведущие мировые СМИ, правозащитные организации и другие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, валерий фадеев, оон, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, совет европы, европарламент