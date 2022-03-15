Рейтинг@Mail.ru
УВКБ заинтересовалось материалами о нарушениях со стороны ВСУ, сообщил СПЧ - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/narusheniya-1778272430.html
УВКБ заинтересовалось материалами о нарушениях со стороны ВСУ, сообщил СПЧ
УВКБ заинтересовалось материалами о нарушениях со стороны ВСУ, сообщил СПЧ - РИА Новости, 15.03.2022
УВКБ заинтересовалось материалами о нарушениях со стороны ВСУ, сообщил СПЧ
Совет по правам человека при президенте РФ сообщает, что представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Москве... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:10
2022-03-15T15:14
в мире
валерий фадеев
оон
совет по правам человека при президенте рф (спч)
россия
украина
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_afb88f34978a9e872d0f9aa8201a65ca.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ сообщает, что представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Москве заинтересовалось материалами о нарушениях со стороны военных Украины и выразило намерение направить информацию в головной офис.Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев начал направлять за рубеж материалы о нарушениях прав человека украинскими войсками и нацбатальонами. В обращении Фадеев отмечает, что мировые СМИ и неправительственные организации дезориентированы потоком непроверенных сообщений, поэтому международная общественность видит "искаженную картину".Письма направляются в адрес западных деятелей персонально. Также в списке адресатов есть Совет Европы, Европарламент, посольства зарубежных государств в России, ведущие мировые СМИ, правозащитные организации и другие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c3866a84dba1ab7249a49eb89e43f28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, валерий фадеев, оон, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, совет европы, европарламент
15:10 15.03.2022 (обновлено: 15:14 15.03.2022)
 
УВКБ заинтересовалось материалами о нарушениях со стороны ВСУ, сообщил СПЧ

СПЧ: в УВКБ ООН заинтересовались материалами о нарушениях со стороны украинских военных

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Флаг ООН
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ сообщает, что представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Москве заинтересовалось материалами о нарушениях со стороны военных Украины и выразило намерение направить информацию в головной офис.
"Совет продолжает рассылку материалов с информацией о нарушениях прав человека ВСУ и националистическими батальонами... Реакция получателей пока сдержанная: в основном поступают уточняющие вопросы технического характера. Вместе с тем, материалами заинтересовались в представительстве Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Москве и выразили намерение направить их в головной офис", - говорится в сообщении пресс-службы СПЧ, опубликованном в Telegram-канале Совета.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев начал направлять за рубеж материалы о нарушениях прав человека украинскими войсками и нацбатальонами. В обращении Фадеев отмечает, что мировые СМИ и неправительственные организации дезориентированы потоком непроверенных сообщений, поэтому международная общественность видит "искаженную картину".
Военнослужащий ВСУ обыскивает мирного жителя в селе к востоку от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
08:00
"Этому нас научили в НАТО". Как воюет украинская армия
Письма направляются в адрес западных деятелей персонально. Также в списке адресатов есть Совет Европы, Европарламент, посольства зарубежных государств в России, ведущие мировые СМИ, правозащитные организации и другие.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
 
В миреВалерий ФадеевООНСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)РоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСовет ЕвропыЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала