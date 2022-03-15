15:10 15.03.2022 (обновлено: 15:14 15.03.2022)
УВКБ заинтересовалось материалами о нарушениях со стороны ВСУ, сообщил СПЧ
СПЧ: в УВКБ ООН заинтересовались материалами о нарушениях со стороны украинских военных
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ сообщает, что представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Москве заинтересовалось материалами о нарушениях со стороны военных Украины и выразило намерение направить информацию в головной офис.
"Совет продолжает рассылку материалов с информацией о нарушениях прав человека ВСУ и националистическими батальонами... Реакция получателей пока сдержанная: в основном поступают уточняющие вопросы технического характера. Вместе с тем, материалами заинтересовались в представительстве Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Москве и выразили намерение направить их в головной офис", - говорится в сообщении пресс-службы СПЧ, опубликованном в Telegram-канале Совета.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев начал направлять за рубеж материалы о нарушениях прав человека украинскими войсками и нацбатальонами. В обращении Фадеев отмечает, что мировые СМИ и неправительственные организации дезориентированы потоком непроверенных сообщений, поэтому международная общественность видит "искаженную картину".
Письма направляются в адрес западных деятелей персонально. Также в списке адресатов есть Совет Европы, Европарламент, посольства зарубежных государств в России, ведущие мировые СМИ, правозащитные организации и другие.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.