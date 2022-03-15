https://ria.ru/20220315/napadeniya-1778265372.html

Посол в Париже не исключил нападений на собственность россиян за границей

Посол в Париже не исключил нападений на собственность россиян за границей - РИА Новости, 15.03.2022

Посол в Париже не исключил нападений на собственность россиян за границей

Посол России во Франции Алексей Мешков не исключил возможных нападений на собственность граждан РФ за рубежом. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:41

2022-03-15T14:41

2022-03-15T14:41

в мире

франция

россия

алексей мешков

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Посол России во Франции Алексей Мешков не исключил возможных нападений на собственность граждан РФ за рубежом."То, что на сегодня есть, - это разнузданная русофобская кампания. То есть на людей нападают, у людей отбирают собственность только за то, что они русские… Не исключаю, что могут быть какие-то нападения, как вчера это было в Лондоне, на собственность кого-то из российских граждан", - сказал посол на пресс-конференции в Париже во вторник.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также она отмечала, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.

https://ria.ru/20220314/london-1778055702.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, россия, алексей мешков, санкции в отношении россии