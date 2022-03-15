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Посол в Париже не исключил нападений на собственность россиян за границей - РИА Новости, 15.03.2022
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Посол в Париже не исключил нападений на собственность россиян за границей
Посол в Париже не исключил нападений на собственность россиян за границей - РИА Новости, 15.03.2022
Посол в Париже не исключил нападений на собственность россиян за границей
Посол России во Франции Алексей Мешков не исключил возможных нападений на собственность граждан РФ за рубежом. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:41
2022-03-15T14:41
в мире
франция
россия
алексей мешков
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Посол России во Франции Алексей Мешков не исключил возможных нападений на собственность граждан РФ за рубежом."То, что на сегодня есть, - это разнузданная русофобская кампания. То есть на людей нападают, у людей отбирают собственность только за то, что они русские… Не исключаю, что могут быть какие-то нападения, как вчера это было в Лондоне, на собственность кого-то из российских граждан", - сказал посол на пресс-конференции в Париже во вторник.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также она отмечала, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.
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в мире, франция, россия, алексей мешков, санкции в отношении россии
14:41 15.03.2022
 
Посол в Париже не исключил нападений на собственность россиян за границей

Посол в Париже Мешков не исключил нападений на собственность россиян за границей

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков
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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Посол России во Франции Алексей Мешков не исключил возможных нападений на собственность граждан РФ за рубежом.
"То, что на сегодня есть, - это разнузданная русофобская кампания. То есть на людей нападают, у людей отбирают собственность только за то, что они русские… Не исключаю, что могут быть какие-то нападения, как вчера это было в Лондоне, на собственность кого-то из российских граждан", - сказал посол на пресс-конференции в Париже во вторник.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также она отмечала, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.
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В миреФранцияРоссияАлексей МешковСанкции в отношении России
 
 
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