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Компания из США разместила объявление по поиску наемников на Украину - РИА Новости, 15.03.2022
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Компания из США разместила объявление по поиску наемников на Украину
Компания из США разместила объявление по поиску наемников на Украину - РИА Новости, 15.03.2022
Компания из США разместила объявление по поиску наемников на Украину
Американская компания разместила объявление по поиску профессионалов с боевым опытом для работы на Украине и оплатой от одной до двух тысяч долларов в день. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T08:36
2022-03-15T09:22
россия
сша
киев
украина
вооруженные силы украины
мид украины
дмитрий кулеба
львовская область
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Американская компания разместила объявление по поиску профессионалов с боевым опытом для работы на Украине и оплатой от одной до двух тысяч долларов в день.Описание вакансии опубликовали на сайте silentprofessionals.org. Специалисты требуются "немедленно", место работы — Украина.Среди требований к кандидатам: пять лет опыта военной службы или работы в частной военной компании, как минимум один год боевого опыта в операциях за рубежом. Также хорошая физическая подготовка, умение ориентироваться на местности, знание советских образцов оружия, опыт в разведке и контрразведке.Среди задач указаны "тайные операции по эвакуации людей".Как заявлял украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, число заявок от иностранцев, желающих принять участие в конфликте на стороне Украины, приблизилось к 20 тысячам. По его словам, речь идет об "опытных ветеранах и добровольцах из 52 стран".В свою очередь, в Москве подчеркивают, что иностранцы совершают диверсии против российской техники и авиации с применением оружия, поставляемого Киеву Западом: противотанковых комплексов Javelin (США), NLAW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, для освоения которых требуется серьезная подготовка.Министерство обороны пообещало уничтожать приехавших на Украину наемников из-за рубежа.Так, утром 13 марта российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам ВСУ в селе Старичи и на военном полигоне Яворовский во Львовской области. По данным Минобороны, удалось ликвидировать до 180 зарубежных наемников и крупную партию иностранного оружия.Минобороны призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220314/naemniki-1778145239.html
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россия, сша, киев, украина, вооруженные силы украины, мид украины, дмитрий кулеба, львовская область, javelin (птрк), владимир путин, игорь конашенков, вооруженные силы рф
08:36 15.03.2022 (обновлено: 09:22 15.03.2022)
 
Компания из США разместила объявление по поиску наемников на Украину

В США ищут наемников на Украину, предлагая до двух тысяч долларов в день

© REUTERS / Kai PfaffenbachИностранные наемники во Львове, Украина
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Иностранные наемники во Львове, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Американская компания разместила объявление по поиску профессионалов с боевым опытом для работы на Украине и оплатой от одной до двух тысяч долларов в день.
Описание вакансии опубликовали на сайте silentprofessionals.org. Специалисты требуются "немедленно", место работы — Украина.
Среди требований к кандидатам: пять лет опыта военной службы или работы в частной военной компании, как минимум один год боевого опыта в операциях за рубежом. Также хорошая физическая подготовка, умение ориентироваться на местности, знание советских образцов оружия, опыт в разведке и контрразведке.
Среди задач указаны "тайные операции по эвакуации людей".
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Как заявлял украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, число заявок от иностранцев, желающих принять участие в конфликте на стороне Украины, приблизилось к 20 тысячам. По его словам, речь идет об "опытных ветеранах и добровольцах из 52 стран".
В свою очередь, в Москве подчеркивают, что иностранцы совершают диверсии против российской техники и авиации с применением оружия, поставляемого Киеву Западом: противотанковых комплексов Javelin (США), NLAW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, для освоения которых требуется серьезная подготовка.
Министерство обороны пообещало уничтожать приехавших на Украину наемников из-за рубежа.
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Минобороны призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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