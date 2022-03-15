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Минкультуры подготовило концепцию развития отечественного кинопроизводства - РИА Новости, 15.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220315/minkultury-1778322834.html
Минкультуры подготовило концепцию развития отечественного кинопроизводства
Минкультуры подготовило концепцию развития отечественного кинопроизводства - РИА Новости, 15.03.2022
Минкультуры подготовило концепцию развития отечественного кинопроизводства
В ходе расширенного заседания комитета Госдумы по культуре статс-секретарь – замминистра культуры Российской Федерации Алла Манилова рассказала о поддержке... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:38
2022-03-15T18:38
культура
новости культуры
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
алла манилова
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В ходе расширенного заседания комитета Госдумы по культуре статс-секретарь – замминистра культуры Российской Федерации Алла Манилова рассказала о поддержке отечественного кинопроизводства. "Есть понимание в правительстве, что отрасль нужно дофинансировать, доподдержать. Я имею в виду собственное кинопроизводство, российское, которое должно в количественном смысле сейчас заместить. Сейчас мы ждем с часу на час, со дня на день, что будет рассмотрена концепция (развития — Прим. ред.), она готова в министерстве", — говорит Манилова.Она добавила, что текущая ситуация стала "триггерным механизмом", который подталкивает к пониманию, что нужно делать быстрее.Ранее компания Warner Bros. приостановила выход картины "Бэтмен" в кинотеатрах России на фоне ситуации на Украине. Премьера супергеройского боевика должна была состояться 3 марта. Также заявления о приостановке поставки фильмов в российские кинотеатры сделали компании Sony, Walt Disney Company и Paramount.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент.
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новости культуры, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), алла манилова, кино и сериалы
18:38 15.03.2022
 
Минкультуры подготовило концепцию развития отечественного кинопроизводства

Министерство культуры подготовило концепцию развития отечественного кинопроизводства

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В ходе расширенного заседания комитета Госдумы по культуре статс-секретарь – замминистра культуры Российской Федерации Алла Манилова рассказала о поддержке отечественного кинопроизводства.
"Есть понимание в правительстве, что отрасль нужно дофинансировать, доподдержать. Я имею в виду собственное кинопроизводство, российское, которое должно в количественном смысле сейчас заместить. Сейчас мы ждем с часу на час, со дня на день, что будет рассмотрена концепция (развития — Прим. ред.), она готова в министерстве", — говорит Манилова.
Она добавила, что текущая ситуация стала "триггерным механизмом", который подталкивает к пониманию, что нужно делать быстрее.
Ранее компания Warner Bros. приостановила выход картины "Бэтмен" в кинотеатрах России на фоне ситуации на Украине. Премьера супергеройского боевика должна была состояться 3 марта. Также заявления о приостановке поставки фильмов в российские кинотеатры сделали компании Sony, Walt Disney Company и Paramount.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент.
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КультураНовости культурыВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Алла МаниловаКино и сериалы
 
 
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