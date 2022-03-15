https://ria.ru/20220315/minkultury-1778322834.html

Минкультуры подготовило концепцию развития отечественного кинопроизводства

Минкультуры подготовило концепцию развития отечественного кинопроизводства - РИА Новости, 15.03.2022

Минкультуры подготовило концепцию развития отечественного кинопроизводства

В ходе расширенного заседания комитета Госдумы по культуре статс-секретарь – замминистра культуры Российской Федерации Алла Манилова рассказала о поддержке... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:38

2022-03-15T18:38

2022-03-15T18:38

культура

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россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

алла манилова

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В ходе расширенного заседания комитета Госдумы по культуре статс-секретарь – замминистра культуры Российской Федерации Алла Манилова рассказала о поддержке отечественного кинопроизводства. "Есть понимание в правительстве, что отрасль нужно дофинансировать, доподдержать. Я имею в виду собственное кинопроизводство, российское, которое должно в количественном смысле сейчас заместить. Сейчас мы ждем с часу на час, со дня на день, что будет рассмотрена концепция (развития — Прим. ред.), она готова в министерстве", — говорит Манилова.Она добавила, что текущая ситуация стала "триггерным механизмом", который подталкивает к пониманию, что нужно делать быстрее.Ранее компания Warner Bros. приостановила выход картины "Бэтмен" в кинотеатрах России на фоне ситуации на Украине. Премьера супергеройского боевика должна была состояться 3 марта. Также заявления о приостановке поставки фильмов в российские кинотеатры сделали компании Sony, Walt Disney Company и Paramount.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент.

https://ria.ru/20220314/kino-1778108956.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), алла манилова, кино и сериалы