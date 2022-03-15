https://ria.ru/20220315/milani-1778315086.html

Экс-главком армией Аргентины выступил с речью о Путине и ошибке НАТО

Экс-главком армией Аргентины выступил с речью о Путине и ошибке НАТО - РИА Новости, 15.03.2022

Экс-главком армией Аргентины выступил с речью о Путине и ошибке НАТО

Бывший командующий аргентинской армией Сесар Милани в эфире Radio Rebelde высказался о спецоперации России на Украине и выступил с резкой критикой политики... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:58

2022-03-15T17:58

2022-03-15T18:55

в мире

россия

украина

нато

владимир путин

аргентина

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Бывший командующий аргентинской армией Сесар Милани в эфире Radio Rebelde высказался о спецоперации России на Украине и выступил с резкой критикой политики Запада."Соглашения 2014 года не были исполнены, Путин начал настойчивее информировать мир о том, что они не выполняются, а правительство Украины одновременно просится в НАТО", — приводит La Nación слова военного.Одновременно с этим, как подчеркнул Милани, сам Североатлантический альянс продолжал расширяться и игнорировать требования России. В нынешней ситуации, как обратил внимание экс-командующий, Запад постарался скорректировать повестку в свою пользу с помощью СМИ, занимающихся демонизацией России."Западные издания говорят ерунду <…>. Напоминаю: большая часть сторонников неонацизма сосредоточена на Украине, а не в России", — сказал он.Отдельно Милани высказался о Владимире Путине, назвав действия российского лидера правильными."Я считаю, что Путин — самый важный мировой лидер этого века", — добавил он.Бывший командующий также упомянул задачи, которые Россия ставит перед собой во время проведения спецоперации. "Целью было разрушить главные военные объекты на Украине, а не уничтожить мирное население", — заключил Милани.Об этом неоднократно заявляло Минобороны, подчеркивая, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Президент России Владимир Путин назвал целью спецоперации, которая началась 24 февраля, "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, украина, нато, владимир путин, аргентина, признание днр и лнр в россии