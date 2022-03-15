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ВСУ выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Михайловке в ДНР - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/mikhaylovka-1778195129.html
ВСУ выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Михайловке в ДНР
ВСУ выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Михайловке в ДНР - РИА Новости, 15.03.2022
ВСУ выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Михайловке в ДНР
Украинские войска во вторник утром выпустили 7 мин калибром 120 мм по селу Михайловка к югу от Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T09:26
2022-03-15T09:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром выпустили 7 мин калибром 120 мм по селу Михайловка к югу от Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.Обстрел был зафиксирован в 8.30 и производился со стороны населенного пункта Троицкое.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
украина
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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
09:26 15.03.2022 (обновлено: 09:29 15.03.2022)
 
ВСУ выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Михайловке в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Михайловке

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром выпустили 7 мин калибром 120 мм по селу Михайловка к югу от Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.
Обстрел был зафиксирован в 8.30 и производился со стороны населенного пункта Троицкое.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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