https://ria.ru/20220315/mikhaylovka-1778195129.html
ВСУ выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Михайловке в ДНР
ВСУ выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Михайловке в ДНР - РИА Новости, 15.03.2022
ВСУ выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Михайловке в ДНР
Украинские войска во вторник утром выпустили 7 мин калибром 120 мм по селу Михайловка к югу от Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T09:26
2022-03-15T09:26
2022-03-15T09:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром выпустили 7 мин калибром 120 мм по селу Михайловка к югу от Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.Обстрел был зафиксирован в 8.30 и производился со стороны населенного пункта Троицкое.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
09:26 15.03.2022 (обновлено: 09:29 15.03.2022)
ВСУ выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Михайловке в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Михайловке