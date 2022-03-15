https://ria.ru/20220315/mid-1778309929.html
В МИД назвали ситуацию с защитой прав россиян за рубежом сложной
В МИД назвали ситуацию с защитой прав россиян за рубежом сложной - РИА Новости, 15.03.2022
В МИД назвали ситуацию с защитой прав россиян за рубежом сложной
Ситуация с защитой прав россиян за рубежом сложная, сейчас она осложнилась многократно, заявил замдиректора департамента по работе с соотечественниками за... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:37
2022-03-15T17:37
2022-03-15T17:44
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ситуация с защитой прав россиян за рубежом сложная, сейчас она осложнилась многократно, заявил замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Владимир Андреев."Чудес не бывает, но работа ведется, и вы сами прекрасно знаете о том, что мы делаем, что мы можем. Но ситуация сложная, сейчас она осложнилась многократно, приобрела такой вот совершенно радикальный, ранее не бывалый характер", - сказал он в ходе видеоконференции "Массовое нарушение прав российских соотечественников за рубежом по признакам гражданства, национальности и языка: как этому противодействовать" в Общественной палате РФ, обращаясь к активистам среди соотечественников.Замдиректора департамента призвал активистов собирать все случаи нарушения прав россиян за рубежом и сообщать в МИД РФ, чтобы вместе разрешать все подобные ситуации, а также использовать местные возможности реагирования.
https://radiosputnik.ria.ru/20220315/oon-1778293863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия
17:37 15.03.2022 (обновлено: 17:44 15.03.2022)
В МИД назвали ситуацию с защитой прав россиян за рубежом сложной
В МИД заявили, что ситуация с защитой прав россиян за рубежом многократно осложнилась