https://ria.ru/20220315/mid-1778309929.html

В МИД назвали ситуацию с защитой прав россиян за рубежом сложной

В МИД назвали ситуацию с защитой прав россиян за рубежом сложной - РИА Новости, 15.03.2022

В МИД назвали ситуацию с защитой прав россиян за рубежом сложной

Ситуация с защитой прав россиян за рубежом сложная, сейчас она осложнилась многократно, заявил замдиректора департамента по работе с соотечественниками за... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:37

2022-03-15T17:37

2022-03-15T17:44

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ситуация с защитой прав россиян за рубежом сложная, сейчас она осложнилась многократно, заявил замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Владимир Андреев."Чудес не бывает, но работа ведется, и вы сами прекрасно знаете о том, что мы делаем, что мы можем. Но ситуация сложная, сейчас она осложнилась многократно, приобрела такой вот совершенно радикальный, ранее не бывалый характер", - сказал он в ходе видеоконференции "Массовое нарушение прав российских соотечественников за рубежом по признакам гражданства, национальности и языка: как этому противодействовать" в Общественной палате РФ, обращаясь к активистам среди соотечественников.Замдиректора департамента призвал активистов собирать все случаи нарушения прав россиян за рубежом и сообщать в МИД РФ, чтобы вместе разрешать все подобные ситуации, а также использовать местные возможности реагирования.

https://radiosputnik.ria.ru/20220315/oon-1778293863.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия