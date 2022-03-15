https://ria.ru/20220315/meksika-1778178962.html

При взрыве газа на мексиканском курорте погибли два человека

При взрыве газа на мексиканском курорте погибли два человека - РИА Новости, 15.03.2022

При взрыве газа на мексиканском курорте погибли два человека

Взрыв газа произошел в пляжном ресторане в курортном мексиканском городе Плайя-дель-Кармен, по предварительной информации властей, погибли два и пострадали не... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T02:01

2022-03-15T02:01

2022-03-15T10:20

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МЕХИКО, 15 мар - РИА Новости. Взрыв газа произошел в пляжном ресторане в курортном мексиканском городе Плайя-дель-Кармен, по предварительной информации властей, погибли два и пострадали не менее 12 человек.В прокуратуре указали, что, по предварительной информации, в результате взрыва погибли двое и пострадали 8 человек. Губернатор региона Карлос Хоакин позже сообщил о госпитализации 12 человек, пострадавших в инциденте, в три городские больницы.Местные СМИ выяснили, что инцидент произошел в ресторане Playa Mamitas в Плайя-дель-Кармен, среди пострадавших были туристы с ожогами.

https://ria.ru/20220131/meksika-1770235938.html

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Максим Горбачев

в мире, мексика, новости - туризм