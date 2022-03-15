https://ria.ru/20220315/meksika-1778178962.html
При взрыве газа на мексиканском курорте погибли два человека
При взрыве газа на мексиканском курорте погибли два человека - РИА Новости, 15.03.2022
При взрыве газа на мексиканском курорте погибли два человека
Взрыв газа произошел в пляжном ресторане в курортном мексиканском городе Плайя-дель-Кармен, по предварительной информации властей, погибли два и пострадали не... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T02:01
2022-03-15T02:01
2022-03-15T10:20
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МЕХИКО, 15 мар - РИА Новости. Взрыв газа произошел в пляжном ресторане в курортном мексиканском городе Плайя-дель-Кармен, по предварительной информации властей, погибли два и пострадали не менее 12 человек.В прокуратуре указали, что, по предварительной информации, в результате взрыва погибли двое и пострадали 8 человек. Губернатор региона Карлос Хоакин позже сообщил о госпитализации 12 человек, пострадавших в инциденте, в три городские больницы.Местные СМИ выяснили, что инцидент произошел в ресторане Playa Mamitas в Плайя-дель-Кармен, среди пострадавших были туристы с ожогами.
https://ria.ru/20220131/meksika-1770235938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, мексика, новости - туризм
02:01 15.03.2022 (обновлено: 10:20 15.03.2022)
При взрыве газа на мексиканском курорте погибли два человека
При взрыве газа в курортном мексиканском городе Плайя-дель-Кармен погибли два человека
МЕХИКО, 15 мар - РИА Новости. Взрыв газа произошел в пляжном ресторане в курортном мексиканском городе Плайя-дель-Кармен, по предварительной информации властей, погибли два и пострадали не менее 12 человек.
"Генеральный прокурор штата Кинтана-Роо
начал расследование взрыва из-за утечки газа, зафиксированной на кухне ресторана в пляжной зоне муниципалитета Солидаридад", - говорится в сообщении в блоге прокуратуры штата Кинтана-Роо.
В прокуратуре указали, что, по предварительной информации, в результате взрыва погибли двое и пострадали 8 человек. Губернатор региона Карлос Хоакин позже сообщил о госпитализации 12 человек, пострадавших в инциденте, в три городские больницы.
Местные СМИ выяснили, что инцидент произошел в ресторане Playa Mamitas в Плайя-дель-Кармен, среди пострадавших были туристы с ожогами.