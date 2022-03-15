https://ria.ru/20220315/mariupol-1778277584.html

Из Мариуполя в направлении Запорожья выехали две тысячи легковых авто

Из Мариуполя в направлении Запорожья выехали две тысячи легковых авто - РИА Новости, 15.03.2022

Из Мариуполя в направлении Запорожья выехали две тысячи легковых авто

Две тысячи легковых автомобилей выехали из Мариуполя во вторник, еще две тысячи стоят на выезде из города, сообщили в мэрии. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:32

2022-03-15T15:32

2022-03-15T16:44

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Две тысячи легковых автомобилей выехали из Мариуполя во вторник, еще две тысячи стоят на выезде из города, сообщили в мэрии."По состоянию на 14:00 (15:00 мск) известно, что из Мариуполя выехало две тысячи машин. Люди следуют по маршруту Мариуполь — Мангуш — Бердянск — Токмак — Васильевка — Запорожье, где смогут получить необходимую помощь", — говорится в сообщении украинского Мариупольского горсовета в Telegram-канале.Еще столько же автомобилей стоят на выезде из города.Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявил, что во вторник Мариуполь можно будет покинуть на частном транспорте по гуманитарному коридору.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://radiosputnik.ria.ru/20220315/pushilin-1778226341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, запорожье, вооруженные силы рф, россия, киев, владимир путин, павел кириленко, донецкая областная военно-гражданская администрация