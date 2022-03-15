15:32 15.03.2022 (обновлено: 16:44 15.03.2022)
Из Мариуполя в направлении Запорожья выехали две тысячи легковых авто
Мэрия Мариуполя: из города в направлении Запорожья выехали две тысячи легковых авто
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя у палаток пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя у палаток пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Две тысячи легковых автомобилей выехали из Мариуполя во вторник, еще две тысячи стоят на выезде из города, сообщили в мэрии.
Еще столько же автомобилей стоят на выезде из города.
Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявил, что во вторник Мариуполь можно будет покинуть на частном транспорте по гуманитарному коридору.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.