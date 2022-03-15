https://ria.ru/20220315/mariupol-1778216217.html

Проблема с выходом людей из Мариуполя все еще остается, заявили в ДНР

Проблема с выходом людей из Мариуполя все еще остается, заявили в ДНР - РИА Новости, 15.03.2022

Проблема с выходом людей из Мариуполя все еще остается, заявили в ДНР

В Мариуполе, крупнейшем городе на азовском побережье, идут тяжелые бои между силами ДНР и украинскими войсками, по-прежнему актуальна проблема с выходом мирных... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:27

2022-03-15T11:27

2022-03-15T11:39

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Мариуполе, крупнейшем городе на азовском побережье, идут тяжелые бои между силами ДНР и украинскими войсками, по-прежнему актуальна проблема с выходом мирных жителей, сообщил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."Как была проблема с тем, что оттуда людей не выпускают свободно, так она и осталась. Идут тяжелые бои. Город потихоньку очищается. Там, где мы смогли зайти, закрепиться, по возможности начинаем выводить мирных жителей, чтобы они и дальше не страдали от того ужаса, в котором находятся", - сказал Басурин в эфире Первого канала.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город полностью окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

https://ria.ru/20220314/mariupol-1778118835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр