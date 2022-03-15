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Проблема с выходом людей из Мариуполя все еще остается, заявили в ДНР - РИА Новости, 15.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/mariupol-1778216217.html
Проблема с выходом людей из Мариуполя все еще остается, заявили в ДНР
Проблема с выходом людей из Мариуполя все еще остается, заявили в ДНР - РИА Новости, 15.03.2022
Проблема с выходом людей из Мариуполя все еще остается, заявили в ДНР
В Мариуполе, крупнейшем городе на азовском побережье, идут тяжелые бои между силами ДНР и украинскими войсками, по-прежнему актуальна проблема с выходом мирных... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:27
2022-03-15T11:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Мариуполе, крупнейшем городе на азовском побережье, идут тяжелые бои между силами ДНР и украинскими войсками, по-прежнему актуальна проблема с выходом мирных жителей, сообщил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."Как была проблема с тем, что оттуда людей не выпускают свободно, так она и осталась. Идут тяжелые бои. Город потихоньку очищается. Там, где мы смогли зайти, закрепиться, по возможности начинаем выводить мирных жителей, чтобы они и дальше не страдали от того ужаса, в котором находятся", - сказал Басурин в эфире Первого канала.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город полностью окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
https://ria.ru/20220314/mariupol-1778118835.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр
11:27 15.03.2022 (обновлено: 11:39 15.03.2022)
 
Проблема с выходом людей из Мариуполя все еще остается, заявили в ДНР

Представитель ДНР Басурин: в Мариуполе идут бои, проблема с выходом людей остается

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Беженцы из Мариуполя у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Мариуполе, крупнейшем городе на азовском побережье, идут тяжелые бои между силами ДНР и украинскими войсками, по-прежнему актуальна проблема с выходом мирных жителей, сообщил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
"Как была проблема с тем, что оттуда людей не выпускают свободно, так она и осталась. Идут тяжелые бои. Город потихоньку очищается. Там, где мы смогли зайти, закрепиться, по возможности начинаем выводить мирных жителей, чтобы они и дальше не страдали от того ужаса, в котором находятся", - сказал Басурин в эфире Первого канала.
Военнослужащий ВСУ обыскивает мирного жителя в селе к востоку от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город полностью окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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