https://ria.ru/20220315/makron-1778302159.html
Макрон ответил на вопрос о возможности визитов в Москву и Киев
Макрон ответил на вопрос о возможности визитов в Москву и Киев - РИА Новости, 15.03.2022
Макрон ответил на вопрос о возможности визитов в Москву и Киев
Президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о возможных визитах в Москву и в Киев, заявил, что ничего не исключает, но в ближайшее время таких поездок РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:09
2022-03-15T17:09
2022-03-15T17:09
в мире
франция
эммануэль макрон
владимир путин
россия
москва
киев
вооруженные силы рф
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ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о возможных визитах в Москву и в Киев, заявил, что ничего не исключает, но в ближайшее время таких поездок не предполагается."Я ничего не исключаю, никакую политическую инициативу. Я сделаю это, когда я пойму, что могут быть полезные и ощутимые результаты", - сказал Макрон, отвечая на вопрос журналистов, может ли он отправится в Москву и в Киев."Я не исключаю никаких поездок. Но они не предполагаются ни ближайшие дни, ни в ближайшие часы", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/primer-1778209075.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/makron-1778054556.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, владимир путин, россия, москва, киев, вооруженные силы рф
Макрон ответил на вопрос о возможности визитов в Москву и Киев
Президент Франции Макрон заявил, что пока не планирует совершать визиты в Москву и в Киев