https://ria.ru/20220315/makron-1778302159.html

Макрон ответил на вопрос о возможности визитов в Москву и Киев

Макрон ответил на вопрос о возможности визитов в Москву и Киев - РИА Новости, 15.03.2022

Макрон ответил на вопрос о возможности визитов в Москву и Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о возможных визитах в Москву и в Киев, заявил, что ничего не исключает, но в ближайшее время таких поездок РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:09

2022-03-15T17:09

2022-03-15T17:09

в мире

франция

эммануэль макрон

владимир путин

россия

москва

киев

вооруженные силы рф

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ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о возможных визитах в Москву и в Киев, заявил, что ничего не исключает, но в ближайшее время таких поездок не предполагается."Я ничего не исключаю, никакую политическую инициативу. Я сделаю это, когда я пойму, что могут быть полезные и ощутимые результаты", - сказал Макрон, отвечая на вопрос журналистов, может ли он отправится в Москву и в Киев."Я не исключаю никаких поездок. Но они не предполагаются ни ближайшие дни, ни в ближайшие часы", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/primer-1778209075.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/makron-1778054556.html

франция

россия

москва

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, эммануэль макрон, владимир путин, россия, москва, киев, вооруженные силы рф