https://ria.ru/20220315/lozh-1778199212.html

Заявление Путина об американской "империи лжи" получило продолжение

В Китае рассказали о построенной в США "империи лжи" - РИА Новости, 15.03.2022

Заявление Путина об американской "империи лжи" получило продолжение

Распространяя фейки о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, США пытаются отвлечь внимание мировой общественности и снять с себя ответственность РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:02

2022-03-15T10:02

2022-03-15T10:59

в мире

китай

сша

украина

россия

синьцзян-уйгурский автономный район

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Распространяя фейки о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, США пытаются отвлечь внимание мировой общественности и снять с себя ответственность за разжигание украинского кризиса, пишет газета "Жэньмиинь жибао".По словам автора, Вашингтон давно пытается оклеветать Пекин с помощью СМИ, подконтрольных американскому Агентству по глобальным медиа. Они распространяют на десятках языков сфабрикованные репортажи о Синьцзяне, а также преуменьшают или игнорируют официальные китайские данные по региону."Попытки исказить имидж Китая ставят на карту доверие к США. Моральное банкротство Америки становится все более очевидным на фоне роста критики из-за нарушения Вашингтоном международных правил", — заключает издание.В феврале постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Пекин в геноциде уйгурского меньшинства и в преступлениях против человечности. В ответ на это представитель Китая Чжан Цзюнь напомнил об истреблении коренного населения США, военных преступлениях Вашингтона и огромном числе смертей от коронавируса в Штатах. По его словам, неоднократная ложь США о геноциде в Синьцзяне уже опровергнута фактами: люди всех национальностей живут там "мирной, гармоничной и счастливой жизнью".Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778177618.html

китай

сша

украина

россия

синьцзян-уйгурский автономный район

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, китай, сша, украина, россия, синьцзян-уйгурский автономный район