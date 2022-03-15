Заявление Путина об американской "империи лжи" получило продолжение

10:02 15.03.2022 (обновлено: 10:59 15.03.2022)
В Китае рассказали о построенной в США "империи лжи"
"Жэньмиинь жибао": распространение фейков о Китае подтверждает статус США как империи лжи
© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Распространяя фейки о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, США пытаются отвлечь внимание мировой общественности и снять с себя ответственность за разжигание украинского кризиса, пишет газета "Жэньмиинь жибао".
"Обвинив КНР в "геноциде и принудительном труде" в Синьцзяне, США вновь подтвердили свой статус империи лжи", — говорится в статье.
В феврале постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Пекин в геноциде уйгурского меньшинства и в преступлениях против человечности. В ответ на это представитель Китая Чжан Цзюнь напомнил об истреблении коренного населения США, военных преступлениях Вашингтона и огромном числе смертей от коронавируса в Штатах. По его словам, неоднократная ложь США о геноциде в Синьцзяне уже опровергнута фактами: люди всех национальностей живут там "мирной, гармоничной и счастливой жизнью".
Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.