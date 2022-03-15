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В Китае рассказали о построенной в США "империи лжи" - РИА Новости, 15.03.2022
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Заявление Путина об американской "империи лжи" получило продолжение
В Китае рассказали о построенной в США "империи лжи" - РИА Новости, 15.03.2022
Заявление Путина об американской "империи лжи" получило продолжение
Распространяя фейки о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, США пытаются отвлечь внимание мировой общественности и снять с себя ответственность РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:02
2022-03-15T10:59
в мире
китай
сша
украина
россия
синьцзян-уйгурский автономный район
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Распространяя фейки о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, США пытаются отвлечь внимание мировой общественности и снять с себя ответственность за разжигание украинского кризиса, пишет газета "Жэньмиинь жибао".По словам автора, Вашингтон давно пытается оклеветать Пекин с помощью СМИ, подконтрольных американскому Агентству по глобальным медиа. Они распространяют на десятках языков сфабрикованные репортажи о Синьцзяне, а также преуменьшают или игнорируют официальные китайские данные по региону."Попытки исказить имидж Китая ставят на карту доверие к США. Моральное банкротство Америки становится все более очевидным на фоне роста критики из-за нарушения Вашингтоном международных правил", — заключает издание.В феврале постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Пекин в геноциде уйгурского меньшинства и в преступлениях против человечности. В ответ на это представитель Китая Чжан Цзюнь напомнил об истреблении коренного населения США, военных преступлениях Вашингтона и огромном числе смертей от коронавируса в Штатах. По его словам, неоднократная ложь США о геноциде в Синьцзяне уже опровергнута фактами: люди всех национальностей живут там "мирной, гармоничной и счастливой жизнью".Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778177618.html
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в мире, китай, сша, украина, россия, синьцзян-уйгурский автономный район
10:02 15.03.2022 (обновлено: 10:59 15.03.2022)
 
В Китае рассказали о построенной в США "империи лжи"

"Жэньмиинь жибао": распространение фейков о Китае подтверждает статус США как империи лжи

© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Распространяя фейки о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, США пытаются отвлечь внимание мировой общественности и снять с себя ответственность за разжигание украинского кризиса, пишет газета "Жэньмиинь жибао".

"Обвинив КНР в "геноциде и принудительном труде" в Синьцзяне, США вновь подтвердили свой статус империи лжи", — говорится в статье.

По словам автора, Вашингтон давно пытается оклеветать Пекин с помощью СМИ, подконтрольных американскому Агентству по глобальным медиа. Они распространяют на десятках языков сфабрикованные репортажи о Синьцзяне, а также преуменьшают или игнорируют официальные китайские данные по региону.
"Попытки исказить имидж Китая ставят на карту доверие к США. Моральное банкротство Америки становится все более очевидным на фоне роста критики из-за нарушения Вашингтоном международных правил", — заключает издание.
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В феврале постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Пекин в геноциде уйгурского меньшинства и в преступлениях против человечности. В ответ на это представитель Китая Чжан Цзюнь напомнил об истреблении коренного населения США, военных преступлениях Вашингтона и огромном числе смертей от коронавируса в Штатах. По его словам, неоднократная ложь США о геноциде в Синьцзяне уже опровергнута фактами: люди всех национальностей живут там "мирной, гармоничной и счастливой жизнью".
Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
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В миреКитайСШАУкраинаРоссияСиньцзян-Уйгурский автономный район
 
 
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