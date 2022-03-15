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В ЛНР мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск

В ЛНР мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 15.03.2022

В ЛНР мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск

Мужчина погиб в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Фрунзе в Луганской народной республике, сообщило во вторник представительство... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:14

2022-03-15T17:14

2022-03-15T17:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Фрунзе в Луганской народной республике, сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Фрунзе погиб мужчина 1991 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В представительстве добавили, что из-за обстрела был разрушен дом, поврежден хлебоприемный пункт и зернохранилище.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф