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Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в ЛНР

Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 15.03.2022

Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в ЛНР

Украинские войска почти за полчаса обстреляли населенные пункты Фрунзе, Донецкий и Калиново в ЛНР, выпустили одиннадцать снарядов и восемь мин, сообщило во... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:51

2022-03-15T15:51

2022-03-15T15:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска почти за полчаса обстреляли населенные пункты Фрунзе, Донецкий и Калиново в ЛНР, выпустили одиннадцать снарядов и восемь мин, сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, опубликованным в Telegram-канале, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 3 обстрела в 14.55, 15.15 и 15.20. В сторону населенного пункта Фрунзе выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра, пять снарядов такого же калибра выпустили в сторону Калиново и восемь мин калибром 120 миллиметров - в сторону Донецкого.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф