https://ria.ru/20220315/likvidatsiya-1778186020.html

В Подмосковье ликвидировали созданные гражданами Украины нарколаборатории

В Подмосковье ликвидировали созданные гражданами Украины нарколаборатории - РИА Новости, 15.03.2022

В Подмосковье ликвидировали созданные гражданами Украины нарколаборатории

В Подмосковье ликвидировали нарколаборатории, созданные гражданами Украины, сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя МВД России... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T07:47

2022-03-15T07:47

2022-03-15T07:48

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Подмосковье ликвидировали нарколаборатории, созданные гражданами Украины, сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.Отмечается, что злоумышленники изготавливали наркотики в подпольных лабораториях в частных домах Подмосковья. Товар они реализовывали в даркнете, а также поставляли в регионы России с помощью курьеров и "тайников-закладок"."Ранее сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию в городском округе Солнечногорск. Из незаконного оборота была изъята крупная партия наркотических веществ. По подозрению в совершении противоправных деяний задержаны трое граждан Украины и житель Нижегородской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что наркодельцы работали в России вахтовым методом, и некоторые из них к моменту задержания успели уехать на Украину, однако в этом году снова прибыли в Россию для создания новых лабораторий.Сообщается, что в марте полицейские выявили подпольное производство в Красногорске. Задержаны двое граждан Украины, изъято более 2,5 килограммов синтетических наркотиков, а также химические реактивы, спецоборудование, средства индивидуальной защиты и другие предметы. По оценкам экспертов, производственная мощность лаборатории позволяла изготавливать до 50 килограммов продукта в месяц."В городских округах Истра и Красногорск оперативники обнаружили четыре оборудованных тайника с веществом массой свыше трех килограммов. Согласно заключению экспертов, в трех закладках находился синтетический наркотик. Содержимое одной еще исследуют специалисты", - сообщила Волк.Кроме того, добавляется, что задержан возможный наркокурьер - житель Липецкой области. При нем находилась закладка с производным N-метилэфедрона весом более 450 граммов, подготовленная для транспортировки."Следователями территориальных подразделений органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты находятся под стражей. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/narkotiki-1777715620.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, московская область (подмосковье)