Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье ликвидировали созданные гражданами Украины нарколаборатории - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/likvidatsiya-1778186020.html
В Подмосковье ликвидировали созданные гражданами Украины нарколаборатории
В Подмосковье ликвидировали созданные гражданами Украины нарколаборатории - РИА Новости, 15.03.2022
В Подмосковье ликвидировали созданные гражданами Украины нарколаборатории
В Подмосковье ликвидировали нарколаборатории, созданные гражданами Украины, сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя МВД России... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T07:47
2022-03-15T07:48
происшествия
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_4f87c030e178b1885cd0c47444cdcd3d.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Подмосковье ликвидировали нарколаборатории, созданные гражданами Украины, сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.Отмечается, что злоумышленники изготавливали наркотики в подпольных лабораториях в частных домах Подмосковья. Товар они реализовывали в даркнете, а также поставляли в регионы России с помощью курьеров и "тайников-закладок"."Ранее сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию в городском округе Солнечногорск. Из незаконного оборота была изъята крупная партия наркотических веществ. По подозрению в совершении противоправных деяний задержаны трое граждан Украины и житель Нижегородской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что наркодельцы работали в России вахтовым методом, и некоторые из них к моменту задержания успели уехать на Украину, однако в этом году снова прибыли в Россию для создания новых лабораторий.Сообщается, что в марте полицейские выявили подпольное производство в Красногорске. Задержаны двое граждан Украины, изъято более 2,5 килограммов синтетических наркотиков, а также химические реактивы, спецоборудование, средства индивидуальной защиты и другие предметы. По оценкам экспертов, производственная мощность лаборатории позволяла изготавливать до 50 килограммов продукта в месяц."В городских округах Истра и Красногорск оперативники обнаружили четыре оборудованных тайника с веществом массой свыше трех килограммов. Согласно заключению экспертов, в трех закладках находился синтетический наркотик. Содержимое одной еще исследуют специалисты", - сообщила Волк.Кроме того, добавляется, что задержан возможный наркокурьер - житель Липецкой области. При нем находилась закладка с производным N-метилэфедрона весом более 450 граммов, подготовленная для транспортировки."Следователями территориальных подразделений органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты находятся под стражей. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/narkotiki-1777715620.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_1b560b753948759674c3b7b39c922809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье)
07:47 15.03.2022 (обновлено: 07:48 15.03.2022)
 
В Подмосковье ликвидировали созданные гражданами Украины нарколаборатории

В Московской области ликвидировали созданные гражданами Украины нарколаборатории

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Подмосковье ликвидировали нарколаборатории, созданные гражданами Украины, сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
"Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Московской области пресекли деятельность группы, занимавшейся производством и сбытом синтетических наркотиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники изготавливали наркотики в подпольных лабораториях в частных домах Подмосковья. Товар они реализовывали в даркнете, а также поставляли в регионы России с помощью курьеров и "тайников-закладок".
"Ранее сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию в городском округе Солнечногорск. Из незаконного оборота была изъята крупная партия наркотических веществ. По подозрению в совершении противоправных деяний задержаны трое граждан Украины и житель Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наркодельцы работали в России вахтовым методом, и некоторые из них к моменту задержания успели уехать на Украину, однако в этом году снова прибыли в Россию для создания новых лабораторий.
Сообщается, что в марте полицейские выявили подпольное производство в Красногорске. Задержаны двое граждан Украины, изъято более 2,5 килограммов синтетических наркотиков, а также химические реактивы, спецоборудование, средства индивидуальной защиты и другие предметы. По оценкам экспертов, производственная мощность лаборатории позволяла изготавливать до 50 килограммов продукта в месяц.
"В городских округах Истра и Красногорск оперативники обнаружили четыре оборудованных тайника с веществом массой свыше трех килограммов. Согласно заключению экспертов, в трех закладках находился синтетический наркотик. Содержимое одной еще исследуют специалисты", - сообщила Волк.
Кроме того, добавляется, что задержан возможный наркокурьер - житель Липецкой области. При нем находилась закладка с производным N-метилэфедрона весом более 450 граммов, подготовленная для транспортировки.
"Следователями территориальных подразделений органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты находятся под стражей. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в сообщении.
Синтетические наркотики - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 17:28В России
Сорок восемь свертков с наркотиками нашли у подмосковного дилера
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала