07:47 15.03.2022 (обновлено: 07:48 15.03.2022)
В Подмосковье ликвидировали созданные гражданами Украины нарколаборатории
В Московской области ликвидировали созданные гражданами Украины нарколаборатории
Эмблема на форме сотрудника полиции
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Подмосковье ликвидировали нарколаборатории, созданные гражданами Украины, сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
"Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Московской области пресекли деятельность группы, занимавшейся производством и сбытом синтетических наркотиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники изготавливали наркотики в подпольных лабораториях в частных домах Подмосковья. Товар они реализовывали в даркнете, а также поставляли в регионы России с помощью курьеров и "тайников-закладок".
"Ранее сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию в городском округе Солнечногорск. Из незаконного оборота была изъята крупная партия наркотических веществ. По подозрению в совершении противоправных деяний задержаны трое граждан Украины и житель Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наркодельцы работали в России вахтовым методом, и некоторые из них к моменту задержания успели уехать на Украину, однако в этом году снова прибыли в Россию для создания новых лабораторий.
Сообщается, что в марте полицейские выявили подпольное производство в Красногорске. Задержаны двое граждан Украины, изъято более 2,5 килограммов синтетических наркотиков, а также химические реактивы, спецоборудование, средства индивидуальной защиты и другие предметы. По оценкам экспертов, производственная мощность лаборатории позволяла изготавливать до 50 килограммов продукта в месяц.
"В городских округах Истра и Красногорск оперативники обнаружили четыре оборудованных тайника с веществом массой свыше трех килограммов. Согласно заключению экспертов, в трех закладках находился синтетический наркотик. Содержимое одной еще исследуют специалисты", - сообщила Волк.
Кроме того, добавляется, что задержан возможный наркокурьер - житель Липецкой области. При нем находилась закладка с производным N-метилэфедрона весом более 450 граммов, подготовленная для транспортировки.
"Следователями территориальных подразделений органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты находятся под стражей. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в сообщении.